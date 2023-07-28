Час готуватися до блекауту: 7 українських зарядних станцій на випадок відключень світла

Експерти прогнозують, що найближчими місяцями українцям почнуть знову відключати електропостачання, тому варто подбати про альтернативні джерела живлення.

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Через російські обстріли енергетична інфраструктура України сильно пошкоджена, тому експерти радять готуватися до нових блекаутів. Видання DEV.ua представило найкращі зарядні станції від українських розробників, які можуть стати в пригоді в найближчому майбутньому.

Ще 2022 року багато компаній і стартапів в Україні почали виробляти генератори, павербанки та зарядні станції, щоб допомогти військовим на полі бою. Восени того ж року таке обладнання стало в пригоді і цивільним, оскільки в країні почалися масові перебої з електропостачанням. Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко припустив, що найближча зима може стати ще важчою за попередню, тому джерела енергії стануть у пригоді.

Kseonics Technology

У місті Млинів Рівненської області працює компанія Kseonics Technology, яка почала зі складання невеликих павербанків, а потім перейшла на повноцінні зарядні станції. Зараз в асортименті виробника є чотири моделі: Kseon 84, Kseon 84 Mini, Kseon 168 і Kseon 2500. В їхній основі лежать літій-іонні батареї Samsung-35e місткістю по 3500 мА, розробники закуповують в Україні всі складники, крім корпусів, які замовляють із Польщі.

Kseon 84 за 6000 грн має місткість 310 Вт/год — цього вистачає, щоб 20 разів зарядити смартфон Iphone 14 Pro Max або 4 рази — дрон DJI Mavic 3. Станція важить 2 кг, оснащена двома роз'ємами USB-A 5В/2.1A, двома USB-A 5В/1A і двома гніздами прикурювача на 12-16,8 В. У комплект входить інвертор на 12-220 В.

Kseon 84 Mini має таку саму місткість, але важить на 150 г менше і майже вдвічі компактніший. У нього по одному роз'єму прикурювача, USB-A 5В/2.1A і USB-A 5В/1A, зате є два USB-A QC 3.0. Коштує станція при цьому дорожче за попередню — майже 8000 грн.

Kseon 168 з місткістю 620 Вт/год за 10500 важить 3250 г, працює безшумно, підходить як для дому або офісу, так і для польових умов. Набір роз'ємів у станції такий самий, як і у Kseon 84.

Kseon 2500 — найбільша і найдорожча зарядна станція, яку Kseonics Technology вільно продає в Україні. Як випливає з назви, ємність акумулятора становить 2500 Вт/год — цього вистачає, щоб 150 разів зарядити смартфон або 36 годин живити термінал Starlink V2. У розпорядженні користувачів є п'ять розеток 220 В і вбудований інвертор. Коштує такий пристрій 50000 грн.

Скат

Компанія Scat Power Batteries діє з березня 2022 року, виготовляючи павербанки та зарядні станції для ЗСУ, ССО, СБУ, Держприкордонслужби, розвідки, МВС. У виробника є кілька моделей, але найбільше він збирає станцій SCAT-460, розроблених спеціально для потреб військових. Вони отримали міцну і водонепроникну оболонку з нержавіючої сталі та потужні акумулятори типу Li-NMC або LiFePO4 із запасом енергії до 240 000 мАг при 3.7В — вистачить, щоб 10-15 разів зарядити смартфони або 13 годин живити Starlink.

Військові можуть заряджати батареї Scat-460 через прикурювачі від акумуляторів автомобілів або підключати до електромережі через силові кабелі. Сама станція може і віддавати машинам енергію, за лічені хвилини повертаючи до життя розряджений акумулятор або допомагаючи завести двигун без такого. Цю функцію бійці часто використовують у зоні бойових дій, оскільки в бусах і пікапах, переданих волонтерами, часто стоять старі акумулятори.

Зарядна станція Scat-460 Фото: Scat

Boseco

Стартап з Одеси, який уже забезпечив портативними джерелами десятки підрозділів Сил оборони України. За словами засновника компанії Костянтина Юна, його продукція набагато дешевша за популярні закордонні аналоги, до того ж в асортименті є варіанти для різних завдань і під будь-який бюджет.

Батареї підприємства діляться на два типи: один збирають в Одесі за індивідуальним замовленням, другий — у Китаї. Моделі китайської збірки менш гнучкі в плані форми, зате пропонують широкий діапазон характеристик.

На сайті Boseco зараз розміщено сім моделей зарядних станцій вартістю від 8540 грн до 46 620 грн. Найдорожча модифікація має місткість 1000 Вт/год (320 000 мАг), цього вистачить для заряджання 72 смартфонів із батареями на 4500 мАг, 6 стандартних ноутбуків або 5 годин роботи ПК. До станції можна підключати прилади загальною потужністю до 1 КВт, для цього передбачено дві розетки на 220 В, чотири роз'єми USB-A, два — USB-C, прикурювач на 12 В, шість гнізд DC 5,5 на 12 В, порт для сонячної панелі.

ELEEK

Підприємство з Тернополя спочатку займалося створенням електробайків, але після вторгнення РФ переключилося на військові павербанки. За 19200 грн компанія продає зарядну станцію "Елік Енергія 810" вагою 5,4 кг, яка "прекрасно показала себе в ЗСУ". Відмінною особливістю моделі став вбудований блок зарядного пристрою з пасивним охолодженням.

Досить компактний металевий корпус, захищений від вологи за стандартом IP54, вміщує в себе акумулятор місткістю 810 Вт/год. У нього вмонтовано 6 портів USB Type-A (2 підтримують швидке заряджання), USB 2.0, USB QC 3.0, порт на 12 В (прикурювач), порт на 12 В і 20 А для додаткових зарядних пристроїв.

Зарядна станція Елік Енергія 810 Фото: ELEEK

Burevii

Українська компанія розробила і виробляє три серії зарядних станцій під різні потреби. У серію М входять батареї місткістю від 360 000 до 720 000 мАг, які підходять для живлення вузлів зв'язку і терміналів супутникового інтернету Starlink у польових умовах. Найпотужніша модель М7 коштує 48 000 грн, важить 19,5 кг, оснащена трьома розетками на 220В і роз'ємами USB QC.

Пристрої Burevii серії А найкраще підходять для зарядки акумуляторів дронів: коптерів і літакового типу. Модель А4 коштує 112 000 грн, має запас енергії у 8000 Вт/год і важить при цьому 52 кг. У ньому передбачено цілих шість розеток на 220 В і роз'єми USB Type-A.

Burevii серія R дають змогу військовим носити автомобільні радіостанції в рюкзаках. Комплектуються додатковими антенами, автономною літієвою системою живлення із запасом у 460 Вт/год, можливістю підключення гарнітури. Коштує 25 000 грн.

Bandera Power

Завод "Промавтоматика" з Вінниці випускає зарядні станції під брендом Bandera Power, які забезпечують резервне живлення військовим і не тільки. Розробники пропонують використовувати їхні батареї на полі бою, в підвалах, тимчасових блокпостах, і в інших місцях, де немає можливості під'єднатися до електромережі.

Підприємство виробляє чотири моделі станцій Bandera Power: 125, 180, 180 S, 225 S, 305 S, 430 S, 610 S, 860 S. Вони відрізняються розмірами, місткістю та іншими характеристиками. Найдорожча — Bandera Power 860 S за 86 800 грн важить 25,3 кг, має місткість 860 000 мАг і запас енергії 3200 Вт/год, може 183 рази зарядити смартфон з акумулятором на 4000 мАг. Для під'єднання пристроїв передбачено 3 розетки 220 і чотири порти USB з підтримкою швидкої зарядки.

Зарядна станція Bandera Power 860 S Фото: ПромАвтоматика

Sunlarix

Львівська компанія Sanlarix спеціалізується на вигляді LED-прожекторів із сонячними батареями, але після початку війни, як самі запевняють, продали найбільше зарядних станцій в Україні. Як пояснив співзасновник Богдан Білінський, вони взяли готові рішення і об'єднали їх в одному пристрої, що дало змогу не витрачати час на розробку і швидко масштабувати виробництво.

Зарядні станції Sanlarix Фото: dev.ua

Станція Sanlarix HOME вартістю 18 200 грн йде в комплекті з сонячною батареєю на 150 Вт, трьома панелями і трьома лампами для освітлення. Запасу енергії в 480 Вт вистачить для зарядки до 20 смартфонів. Роз'єми USB дають змогу одночасно живити до шести пристроїв.

Раніше Фокус писав, чи варто українцям готувати генератори і пауербанки, щоб пережити зиму. Експерти вважають, що відключення електроенергії неминучі.