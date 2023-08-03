Альтернатива DJI. Субренд Xiaomi выпустил VTOL-дрон Manta за $140 (видео)

Беспилотник может летать более часа и разгоняться до 43 км/ч. Китай может передать их России, несмотря на экспортные ограничения.

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Суббренд Xiaomi, компания FIMI, объявила о начале продаж своего нового гражданского дрона Manta, с функцией вертикального взлета и посадки (VTOL), сообщает Gizmochina. По словам разработчиков, этот дрон подойдет как новичкам, так и профессиональным операторам.

Цена FIMI Manta стартует со $140 за базовую комплектацию, в которую не входят полетный контроллер (тонкое управление всем дроном), GPS-модуль и регулятор оборотов. Беспилотник Manta имеет размах крыльев 700 мм и длину 445 мм. При этом это достаточно легкий дрон весом всего в полкило благодаря карбоновому корпусу.

Беспилотник Manta имеет размах крыльев 700 мм и вес всего полкило Фото: FIMI

FIMI Manta может разгоняться в полете до скорости 43 км/ч, а если взять комплектацию с модулем GPS, то все данные о полетах будут доступны в программе ArduPilot. Дрон может летать до 60 минут с аккумулятором на 3000 мАч или до 85 минут с аккумулятором на 5000 мАч. Можно использовать батареи форматов: 3S1p18650, 4S1p18650, 3S1p21700.

Manta имеет четыре последовательных порта, GPS HD FPV, приемник протокола CRSF, два интерфейса IIC и может быть оборудован электронным компасом и датчиком скорости воздушного потока (две последние опции покупаются отдельно). FIMI Manta использует конструкцию наклонного ротора в конфигурации Y3, который сочетает в себе преимущества устойчивости мультикоптеров с крейсерской эффективностью неподвижного крыла.

FIMI Manta использует конструкцию наклонного ротора Фото: FIMI

Также у беспилотника есть многофункциональный отсек для оборудования, который поддерживает как аналоговую, так и цифровую передачу видео высокой четкости. Что касается модульности, то дрон также поддерживает трехосную карданную камеру FIMI G21 Pro. FIMI Manta уже поступил в продажу на всех известных популярных китайских торговых площадках.

Обзор FIMI Manta

Ранее Фокус писал, что к весне 2023 года Китай поставил РФ беспилотники и комплектующие к ним на 12 миллионов долларов. А с начала года россияне потратили 100 миллионов долларов на закупку китайских дронов гражданского класса. По мнению экспертов, новые экспортные ограничения, которые вступят в силу с 1 сентября, не помешает поставкам БПЛА, а лишь расширит теневые схемы так называемого "параллельного импорта".

В апреле НАПК признало Xiaomi международным спонсором войны. Благодаря поставке техники в РФ Xiaomi увеличила доходы на 39% в третьем квартале 2022 года.

Xiaomi не согласилась с обвинениями в свой адрес и заявила, что "выступает за мир во всем мире". Просто в компании хотят, что все люди на планете имели доступ к их "инновационным технологиям".