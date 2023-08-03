Альтернатива DJI. Субренд Xiaomi випустив VTOL-дрон Manta за $140 (відео)
Безпілотник може літати понад годину і розганятися до 43 км/год. Китай може передати їх Росії, незважаючи на експортні обмеження.
Суббренд Xiaomi, компанія FIMI, оголосила про початок продажів свого нового цивільного дрона Manta, з функцією вертикального зльоту і посадки (VTOL), повідомляє Gizmochina. За словами розробників, цей дрон підійде як новачкам, так і професійним операторам.
Ціна FIMI Manta стартує зі $140 за базову комплектацію, до якої не входять польотний контролер (тонке управління всім дроном), GPS-модуль і регулятор обертів. Безпілотник Manta має розмах крил 700 мм і довжину 445 мм. При цьому це досить легкий дрон вагою всього в пів кіло завдяки карбоновому корпусу.
FIMI Manta може розганятися в польоті до швидкості 43 км/год, а якщо взяти комплектацію з модулем GPS, то всі дані про польоти будуть доступні в програмі ArduPilot. Дрон може літати до 60 хвилин з акумулятором на 3000 мАг або до 85 хвилин з акумулятором на 5000 мАг. Можна використовувати батареї форматів: 3S1p18650, 4S1p18650, 3S1p21700.
Manta має чотири послідовних порти, GPS HD FPV, приймач протоколу CRSF, два інтерфейси IIC і може бути обладнаний електронним компасом і датчиком швидкості повітряного потоку (дві останні опції купуються окремо). FIMI Manta використовує конструкцію похилого ротора в конфігурації Y3, який поєднує в собі переваги стійкості мультикоптера з крейсерською ефективністю нерухомого крила.
Також у безпілотника є багатофункціональний відсік для обладнання, який підтримує як аналогову, так і цифрову передачу відео високої чіткості. Що стосується модульності, то дрон також підтримує тривісну карданну камеру FIMI G21 Pro. FIMI Manta вже надійшов у продаж на всіх відомих популярних китайських торгових майданчиках.
Раніше Фокус писав, що до весни 2023 року Китай поставив РФ безпілотники та комплектуючі до них на 12 мільйонів доларів. А з початку року росіяни витратили 100 мільйонів доларів на закупівлю китайських дронів цивільного класу. На думку експертів, нові експортні обмеження, які набудуть чинності з 1 вересня, не завадять поставкам БПЛА, а лише розширять тіньові схеми так званого "паралельного імпорту".
У квітні НАЗК визнало Xiaomi міжнародним спонсором війни. Завдяки постачанню техніки у РФ Xiaomi збільшила доходи на 39% у третьому кварталі 2022 року.
Xiaomi не погодилася зі звинуваченнями на свою адресу і заявила, що "виступає за мир у всьому світі". Просто в компанії хочуть, щоб усі люди на планеті мали доступ до їхніх "інноваційних технологій".