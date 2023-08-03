Российская РЭБ тормозит контрнаступление: эксперты раскрыли главные проблемы ВСУ

Военные технологии позволяют России глушить украинские беспилотники и даже высокоточные западные системы, такие как JDAM и HIMARS. — Business Insider

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Российская оборона выстроена очень грамотно, а массовое использование дронов, РЭБ, минных полей и приспосабливаемость к дальнобойным системам НАТО только подчеркивают ее эффективность, пишет издание Business Insider. Оккупантам удалось очень быстро соорудить защитные сооружения и с умом использовать естественные преграды, а штабы были перенесены вглубь, подальше от дальнобойной артиллерии ВСУ.

Армия РФ также установила основные системы ПВО в 10 км от линии фронта, чтобы сбивать любые ракеты или беспилотники, которые запускают украинские герои. Вдобавок ко всему, Россия провела эффективную кампанию радиоэлектронной борьбы, которая включает в себя блокировку их беспилотников, сказал изданию Стив Райт, разработчик и эксперт в области технологий БПЛА. По данным Королевского института объединенных служб (RUSI), Украина ежемесячно теряет около 10 000 беспилотников.

РЭБ России не дает нормально действовать украинским дронам

Российские системы РЭБ также снижает точность ударов американских систем JDAM и HIMARS, применяемых армией Украины, об этом говорят просочившиеся из Пентагона документы, на которые ссылается Business Insider. Джастин Бронк, старший научный сотрудник RUSI, сообщил журналистам, что украинские беспилотники "Бобер" кажутся уязвимыми для российских систем радиоэлектронной защиты. В качестве примера он привел атаку на Москву, в результате которой эти дроны-камикадзе попали в офисные здания, но не в намеченные цели.

В итоге некоторые эксперты считают, что на фронте установился равный баланс сил и обе стороны находятся в военном тупике. Ключом к этой проблеме будет истощение за линией фронта любой из сторон, и тут важна способность Украины наносить удары по логистическим маршрутам и поставкам в тылу России, что может привести к значительному ущербу для российских линий снабжения, считают аналитики.

Генерал Марк Милли, главнокомандующий США, заявил, что, ВСУ хорошо подготовлены к контрнаступлению, а боевые действия будут продолжаться еще долго. А Ярослава Барбьери из Бирмингемского университета, эксперт по России и постсоветским государствам, сказала изданию, что, если Украина не добьется значительных побед в своем контрнаступлении, вероятность того, что Запад будет стараться оказывать давление на Киев для переговоров с Москвой.

Ранее сообщалось, что в ВСУ объяснили, смогут ли россияне остановить контрнаступление. Саперы оккупантов заложили большое количество мин и каждый участок минируют по-разному. Однако это не остановит контрнаступление украинских военных.

Так же Фокус писал, что западные эксперты отметили изменения в тактике наступления ВСУ. Одной из задач они видят стремление измотать российские силы.