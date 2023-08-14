"Можем отстать на 5 поколений": производители чипов Китая возмущены санкциями США

В Пекине уверены, что у американцев ничего бы не получилось без поддержки Японии и Нидерландов, которые монополизируют литографическое оборудование.

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США хотят, чтобы Китай на 5 поколений отставал от передовых стран-производителей чипов. Об этом заявил глава компании по производству полупроводников AMEC Джеральд Инь на технологической конференции в Уси, сообщает South China Morning Post.

По его словам, санкции США сильно ограничивают американские инвестиции в китайские компании, производящие полупроводники, квантовые вычисления и системы искусственного интеллекта.

"Новые правила действительно выявили истинное намерение США, которое направлено на то, чтобы зафиксировать китайское производство чипов на уровне 28-нм техпроцесса. Из-за этого мы можем отстать, по крайней мере, на пять поколений от мировых лидеров, которые уже делают чипы по 14-нм и даже 3-нм техпроцессу", — сказал Инь.

Инь назвал обновленный контроль за экспортом технологий США самым "смертоносным" запретом с тех пор, как США начали вводить соответствующие санкции в отношении китайских высокотехнологичных компаний. Правила, введенные в октябре прошлого года, направлены на то, чтобы ограничить возможности Китая по производству логических микросхем на уровне 14 нм, чипов DRAM на уровне 18 нм и памяти 3D NAND на уровне 128 слоев. США сослались на риски для национальной безопасности и потенциальное военное применение передовых чипов.

Инь, проработавший 20 лет в индустрии производства чипов в США, сказал, что полупроводниковое оборудование, закупаемое в Китае, составляет всего 15% от общего объема, а остальное оборудование закупалось в США, Нидерландах и Японии.

"Вот почему США нуждались в Японии и Нидерландах, чтобы затормозить наше развитие", — сказал Инь.

Китай так же остался без литографического оборудования из Японии Фото: Getty

Китайские производители полупроводникового оборудования по-прежнему отстают от мировых конкурентов как по доле рынка, так и по технологическому совершенству, пишет издание, ссылаясь на представителей отрасли. Китайские производители практически не представлены в таком важнейшем сегменте, как литография, без которой невозможно производство новых чипов.

Тем не менее Инь уверен, что Китай сможет создать конкурентоспособную на мировом рынке отрасль оборудования в течение нескольких лет, поскольку многие китайские специалисты, прошедшие обучение в США, вернулись домой. По его словам, использование оборудования для производства микросхем для сдерживания прогресса Китая не даст хороших результатов.

Ранее Фокус писал, что Конкуренция между США и Китаем в области передовых технологий усиливается. Все началось с того, что США совместно с двумя лидерами литографической техники, ввели совместные санкции на ее поставки в КНР. В ответ на это Китай ограничил поставки галлия и германия — металлов , которые критически важны для производства чипов и микросхем.

Ранее Фокус рассказывал, что совместные санкции США, Нидерландов и Японии пока не срабатывают. Китай нашел лазейку и собирается сделать ставку на чиплеты, чтобы пережить санкционную блокаду США и ЕС.