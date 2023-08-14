"Можемо відстати на 5 поколінь": виробники чипів Китаю обурені санкціями США

У Пекіні впевнені, що в американців нічого б не вийшло без підтримки Японії та Нідерландів, які монополізують літографічне обладнання.

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США хочуть, щоб Китай на 5 поколінь відставав від передових країн-виробників чипів. Про це заявив голова компанії з виробництва напівпровідників AMEC Джеральд Інь на технологічній конференції в Усі, повідомляє South China Morning Post.

За його словами, санкції США сильно обмежують американські інвестиції в китайські компанії, що виробляють напівпровідники, квантові обчислення і системи штучного інтелекту.

"Нові правила справді виявили справжній намір США, який спрямований на те, щоб зафіксувати китайське виробництво чипів на рівні 28-нм техпроцесу. Через це ми можемо відстати принаймні на п'ять поколінь від світових лідерів, які вже роблять чипи за 14-нм і навіть 3-нм техпроцесом", — сказав Інь.

Інь назвав оновлений контроль за експортом технологій США "найсмертоноснішою" забороною відтоді, як США почали запроваджувати відповідні санкції щодо китайських високотехнологічних компаній. Правила, введені в жовтні минулого року, спрямовані на те, щоб обмежити можливості Китаю з виробництва логічних мікросхем на рівні 14 нм, чипів DRAM на рівні 18 нм і пам'яті 3D NAND на рівні 128 шарів. США послалися на ризики для національної безпеки та потенційне військове застосування передових чипів.

Інь, який пропрацював 20 років в індустрії виробництва чипів у США, сказав, що напівпровідникове обладнання, яке закуповують у Китаї, становить лише 15% від загального обсягу, а решту обладнання закуповували у США, Нідерландах і Японії.

"Ось чому США потребували Японії та Нідерландів, щоб загальмувати наш розвиток", — сказав Інь.

Китай так само залишився без літографічного обладнання з Японії Фото: Getty

Китайські виробники напівпровідникового обладнання, як і раніше, відстають від світових конкурентів як за часткою ринку, так і за технологічною досконалістю, пише видання, посилаючись на представників галузі. Китайські виробники практично не представлені в такому найважливішому сегменті, як літографія, без якої неможливе виробництво нових чипів.

Проте Інь упевнений, що Китай зможе створити конкурентоспроможну на світовому ринку галузь устаткування протягом кількох років, оскільки багато китайських фахівців, які пройшли навчання в США, повернулися додому. За його словами, використання обладнання для виробництва мікросхем для стримування прогресу Китаю не дасть хороших результатів.

Раніше Фокус писав, що Конкуренція між США і Китаєм у сфері передових технологій посилюється. Усе почалося з того, що США спільно з двома лідерами літографічної техніки, ввели спільні санкції на її поставки в КНР. У відповідь на це Китай обмежив поставки галію і германію — металів, які критично важливі для виробництва чипів і мікросхем.

Раніше Фокус розповідав, що спільні санкції США, Нідерландів і Японії поки не спрацьовують. Китай знайшов лазівку і збирається зробити ставку на чіплети, щоб пережити санкційну блокаду США і ЄС.