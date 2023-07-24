Жодних більше "сірих чипів": Японія запровадила санкції на поставку спецобладнання до Китаю

До спеціального списку санкцій потрапила вся основна літографічна техніка, яка необхідна для розвитку індустрії процесорів і яку Китай може перепродавати "на сторону".

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Уряд Японії почав посилювати експортний контроль за обладнанням для виробництва напівпровідників для Китаю, повідомляє NHK Japan. Тепер усі поставки високотехнологічного обладнання, які так необхідні КНР для виробництва мікроелектроніки та чипів, будуть піддаватися дуже жорсткому контролю.

Міністерство торгівлі Японії вже визначило 23 товари, на які поширюються нові правила. До них належать літографічні машини, лідерами у виробництві яких є японські компанії. Щоправда, правила не стосуватимуться товарів, що відправляються до 42 пунктів призначення з так званого "білого" списку, включно зі США, Південною Кореєю і Тайванем, оскільки міністерство визнало, що в них є належні механізми експортного контролю. Але товари, що прямують до Китаю та інших країн, будуть піддаватися більш суворій перевірці.

Цей крок було зроблено після того, як США попросили Японію і Нідерланди, країни зі значною часткою світового ринку обладнання для виробництва чипів, посилити експортний контроль.

Конкуренція між США і Китаєм у сфері передових технологій посилюється. Усе почалося з того, що США, спільно з двома лідерами літографічної техніки, запровадили спільні санкції на її постачання до КНР. У відповідь на це Китай обмежив поставки галію і германію — металів, які критично важливі для виробництва чіпів і мікросхем.

Раніше Фокус розповідав про те, що спільні санкції США, Нідерландів і Японії поки не спрацьовують. Китай знайшов лазівку і збирається зробити ставку на чиплети, щоб пережити санкційну блокаду США і ЄС. Наприклад, зараз Пекін активно використовує технологію чиплетів для розвитку штучного інтелекту та автомобілів з автопілотом. Чиплети (продукт прискореного виробництва чіпів) мають особливе значення для Китаю з огляду на обмеження на обладнання для виробництва процесорів.

Китай незадоволений санкціями Японії на постачання літографічного обладнання

Так само в Китаї в Китаї продають "санкційні" чипи для ШІ. Журналісти-розслідувачі з'ясували, що купити їх складно і дорого, але все-таки можна за великого бажання через підставні фірми.