"Умный" дрон SkyKnight 2 уничтожит больше целей для ВСУ: эксперт оценил технологию (видео)

По мнению Валерия Яковенко, преимущества SkyKnight 2 заключаются в его многофункциональности и умению противостоять системам РЭБ.

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Украинский беспилотник SkyKnight 2 очень скоро поступит в ВСУ, и эксперт по дронам и робототехники в интервью каналу Freedom рассказал об основных преимуществах этого дрона. По его мнению – главным из них является возможность попадания по цели даже в условиях противодействия вражеских средств радиолокационной борьбы.

"В зоне действия вражеских РЭБ или когда беспилотник снижается при прилете к цели и связь с ним теряется из-за естественных помех все равно SkyKnight 2 выполнит свою задачу. Оператору будут помогать технология искусственного интеллекта, которая будет "видеть" цель и будет подруливать к ней беспилотник", — говорит Яковенко. "Вот такая возможность гарантированной доставки боезапаса на последних метрах значительно повысит количество тех целей, которые поражаются с помощью украинских дронов", — добавляет эксперт.

Так же, по его мнению, SkyKnight 2 примечателен тем, что является многозадачным беспилотником. Он может выполнять сразу несколько функций: проводить разведку, наводить артиллерию на цель и, конечно же, выполнять удар по врагу.

Дрон очень тихий и мощный, говорит Валерий Яковенко Фото: "Армия Информ"

Вскоре SkyKnight 2 поступит на фронт к нашим героям благодаря ускоренной процедуре оформления допуска к эксплуатации Министерства обороны Украины. Ведомство приняло заявку от компании и сопровождала ее в процессе оформления требуемой документации.

Главный инженер "Небесного рыцаря" Сергей уверяет, что дроном достаточно легко управлять. Поэтому и обучение операторов для работы с такой техникой проходит несколько быстрее.

"Если у оператора уже есть навыки пилотирования на DJI, Autel, на стабилизированных платформах, то SkyKnight 2 он усвоит очень быстро. Так что подготовить специалиста на него можно достаточно быстро. Даже если оператор совсем новичок, то научить его можно через неделю", — сказал он.

Мнение Валерия Яковенко о дроне SkyKnight 2

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине создают первые FPV-дроны с самонаведением. Разработчики уверяют, что "умная" система доведет БПЛА до цели при потере связи с оператором. Это должно увеличить эффективность ударов с 10% до 20%.