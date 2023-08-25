До конца года Россию массово атакуют разными типами дронов: разработчик назвал условия

Беспилотники позволили Украине обойти ПВО и перенести боевые действия на российскую территорию, считает военнослужащий Валерий Боровик.

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К концу года мы все увидим еще больше спланированных атак украинских дронов на важные российские объекты, заявил в интервью "Українського Радіо" Валерий Боровик, командир спецподразделения ударных дронов "Белый орел" и разработчик дронов "Киевская Русь". Он считает, что нам нужно проводить не точечные, а именно массированные атаки беспилотников.

"Сейчас мы наносим точечные удары, в то время как противник может делать их не точечно, а массированно. Это проблема для Украины, но она в стадии решения. Думаю, к концу года мы увидим уже стратегически спланированные, массированные атаки разными типами дронов", — заявляет Валерий Боровик.

Но для этого, говорит Валерий, нужно еще больше упростить процедуру сертификации новых разработок украинских инженеров со стороны Минобороны. И хотя сегодня внедрять разработки в ВСУ стало гораздо проще, но сроки все равно слишком большие учитывая условия войны.

"Сегодня в упрощении процедуры очень позитивную и трендовую роль играет Министерство цифровой трансформации. Это "Армия дронов". Но есть процедуры, которые необходимо полностью изменять. Есть решения, позволяющие скорую постановку на вооружение, но в то же время есть внутренние распоряжения Генштаба и определенные структуры, работающие по старым принципам, поэтому сертификация, тестирование проходят довольно медленно", — отмечает разработчик "Киевской Руси". "Мы три с половиной месяца проходим все процедуры постановки на вооружение, приказы, заводские испытания. Это все кардинально нужно менять, чтобы уходили максимум недели, а не месяцы", — говорит Валерий.

Эксперт считает, что Украина может производить дроны не хуже турецких Bayraktar. Все проблемы только в финансировании и сроках производства.

"Bayraktar – отличный дрон и он действительно помог спасти Украину. Но сейчас его почти не применяют – слишком заметен для средств радиоэлектронной борьбы. Поэтому мы разрабатываем беспилотник "Киевская Русь" и стремимся, чтобы он не был столь заметен для систем ПВО", — отмечает Валерий.

По его мнению, именно в незаметности, а не в дальнобойности главная задача современных дронов. Важно чтобы беспилотник смог без проблем добраться до цели, ведь даже если создать дрон с дальностью полета в несколько тысяч километров, но который легко обнаружить и сбить, то в этом нет никакого толка.

Ранее Фокус сообщал, что 42 украинских дрона атаковали Крым, в городах прогремели взрывы. В ведомстве страны-агрессора заявили, что 9 дронов были поражены огнем, а 33 беспилотника "приземлили" с помощью средств радиоэлектронной борьбы.