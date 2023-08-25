До кінця року Росію масово атакують різними типами дронів: розробник назвав умови

Безпілотники дозволили Україні обійти ППО і перенести бойові дії на російську територію, вважає військовослужбовець Валерій Боровик.

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До кінця року ми всі побачимо ще більше спланованих атак українських дронів на важливі російські об'єкти, заявив в інтерв'ю "Українського Радіо" Валерій Боровик, командир спецпідрозділу ударних дронів "Білий орел" і розробник дронів "Київська Русь". Він вважає, що нам потрібно проводити не точкові, а саме масовані атаки безпілотників.

"Зараз ми завдаємо точкові удари, тоді як противник може робити їх не точково, а масовано. Це проблема для України, але вона в стадії вирішення. Думаю, до кінця року ми побачимо вже стратегічно сплановані, масовані атаки різними типами дронів", — заявляє Валерій Боровик.

Але для цього, каже Валерій, потрібно ще більше спростити процедуру сертифікації нових розробок українських інженерів з боку Міноборони. І хоча сьогодні впроваджувати розробки в ЗСУ стало набагато простіше, але терміни все одно занадто великі з огляду на умови війни.

"Сьогодні у спрощенні процедури дуже позитивну і трендову роль відіграє Міністерство цифрової трансформації. Це "Армія дронів". Але є процедури, які необхідно повністю змінювати. Є рішення, які дають змогу швидку постановку на озброєння, але водночас є внутрішні розпорядження Генштабу і певні структури, які працюють за старими принципами, тому сертифікація, тестування відбуваються досить повільно", — зазначає розробник "Київської Русі". "Ми три з половиною місяці проходимо всі процедури постановки на озброєння, накази, заводські випробування. Це все кардинально потрібно змінювати, щоб ішли максимум тижні, а не місяці", — каже Валерій.

Експерт вважає, що Україна може виробляти дрони не гірше за турецькі Bayraktar. Усі проблеми тільки у фінансуванні та термінах виробництва.

"Bayraktar — чудовий дрон і він дійсно допоміг врятувати Україну. Але зараз його майже не застосовують — занадто помітний для засобів радіоелектронної боротьби. Тому ми розробляємо безпілотник "Київська Русь" і прагнемо, щоб він не був настільки помітний для систем ППО", — зазначає Валерій.

На його думку, саме в непомітності, а не в далекобійності головне завдання сучасних дронів. Важливо, щоб безпілотник зміг без проблем дістатися до цілі, адже навіть якщо створити дрон із дальністю польоту в кілька тисяч кілометрів, але який легко виявити та збити, то в цьому немає жодного сенсу.

Раніше Фокус повідомляв, що 42 українських дрони атакували Крим, у містах прогриміли вибухи. У відомстві країни-агресора заявили, що 9 дронів було уражено вогнем, а 33 безпілотники "приземлили" за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.