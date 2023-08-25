Военные РФ испытывают в Украине новый дрон-камикадзе, "невидимый" для РЭБ — росСМИ

Как утверждают разработчики, корпус барражирующего боеприпаса способен поглощать 50% электромагнитного излучения радаров.

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Армия России проводит в Украине испытания секретного беспилотника-камикадзе, который невидим для средств радиоэлектронной борьбы, рассказал журналисту агентства ТАСС руководитель лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов Научно-исследовательского института вычислительных комплексов (НИИВК) им. М. А. Карцева Виталий Долгов. По его словам, беспилотник называется очень просто – "Барражирующий камикадзе".

"Дрон отправлен для испытаний в зоне СВО, на данный момент там применяются два наших аппарата. Беспилотник уже хорошо себя показал. Корпус аппарата создан с применением специального радиопоглощающего материала, способного сделать его почти невидимым для РЭБ противника. Покрытие добавляется в композитные материалы при изготовлении рам дрона. Оно поглощает до 50% электромагнитного излучения радаров", — отметил Веталий Долгов.

По словам специалиста, беспилотник способен нести 4 килограмма полезной нагрузки и служить как ударным беспилотником, так и дроном-доставщиком боеприпасов, лекарств или припасов для поддержки оккупационных российских войск на поле боя. Дальность полета "Барражирующего камикадзе" составляет около 10 километров.

Ранее стало известно, что Россияне начали запускать дроны "Ланцет" с прицепов авто. Украинские разведчики заметили необычную модификацию дрона-камикадзе "Ланцет", которая добавляет мобильности этому самому опасному БПЛА на фронте.

А еще армия РФ собирается запускать беспилотники с дрононосца "Адмирал". "Адмирал-Авианосец" – это большой грузовой дрон самолетного типа, который якобы может нести на своем борту до 8 кг груза (это два малых беспилотника). Аппарат способен продержаться в воздухе до трех часов и летать с максимальной скоростью 150 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине сделали так много морских дронов, что собрали целую бригаду ВМС. 385 отдельная бригада морских БПЛА специального назначения была упомянута Владимиром Зеленским во время поздравления с Днем Независимости. В истории современной Украины впервые в составе Военно-морских сил Украины начала действовать отдельное подразделение, использующее лодки-камикадзе.