В РФ массово нанимают сборщиков дронов, обещая зарплату айтишников: в Украине все иначе

Если работать без выходных, то в России можно заработать около $3000 за месяц. Эксперты объясняют такое явление потребностями военно-промышленного комплекса.

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Сборка беспилотников стала одной из самых высокооплачиваемых профессий в России наравне с айтишниками. Чтобы заработать около $4 тысяч в месяц совсем не обязательно иметь профессиональные навыки, сообщает российское радио "Бизнес-FM".

Журналисты обратили внимание на вакансию по сборке квадрокоптеров, где за эту сумму от кандидата требовалось собирать беспилотники, маркировать упаковку и раскладывать дроны по коробкам осматривая их внимательно на наличие брака. Причем работодатель обещал предоставить жилье, спецодежду, "белую зарплату" и даже питание. Собирать нужно "гражданские дроны", а если у человека нет навыков, то его даже бесплатно обучат.

Как утверждает СМИ, представленная вакансия — не обман и не мошенничество. Журналисты радиостанции изучили историю работодателя и не нашли на него негативной информации. Сам работодатель подтвердил, что действительно такая высокая зарплата — реальность. Правда, как обычно, есть "подводные камни" в виде необходимости работать в усиленном режиме вахтовым методом. За 60 отработанный смен на многочасовой монотонной вахте заплатят около $3 тысяч, а если отработать 90 смен, то сумма и будет составлять $4 тысячи. Получается, что человек должен работать по две смены в сутки без выходных для заработка $3 тысяч, а как отработать 90 смен в месяц — вообще непонятно.

Тем не менее подобные вакансии на российском рынке труда появляются очень часто. Радиостанция утверждает, что на сборке дронов в РФ сейчас можно зарабатывать в среднем $1 000 — $1 200, но специалист кадрового агентства, с которым побеседовали журналисты, предупредил, что подобная работа не может считаться постоянной — она зависит от "потребностей рынка", а в случае с Россией такие потребности вызваны войной.

"Естественно, это временное явление. Такая тенденция — это нехватка кадров инженерного характера и высокая потребность на рынке ВПК. И я думаю, что оборонно-промышленный комплекс в ближайшие год-полтора будет изъявлять большую потребность в такого рода специалистах", — заявил специалист отдела кадрового агентства Марат Яфизов.

Вакансии операторов дрона появляются не так часто, но работу хорошо оплачивают Фото: Скриншот

Фокус решил выяснить, а как обстоят дела с подобными вакансиями в Украине и как они оплачиваются. Оказалось, что на рынке труда не так много мест, где свои умения могут применить сборщики дронов. Хотя вакансии и встречаются, но оплата за сборку БПЛА в среднем составляет 15-18 тысяч грн. Гораздо больше получают операторы беспилотников — они требуются чаще и на такой работе можно получить до 60 тысяч грн. рынок нуждается и в инструкторах, которые могут обучать новичков управляться с квадрокоптерами. За такую работу предлагают в районе 30 тысяч грн.

Вакансии в Украине связанные с дронами Фото: Скриншот

Ранее Фокус рассказывал, что Украина нарастит разработку и закупку БПЛА. На разработку украинских дронов было выделено 40 миллиардов гривен.