У РФ масово наймають збирачів дронів, обіцяючи зарплату айтішників: в Україні все інакше

Якщо працювати без вихідних, то в Росії можна заробити близько $3000 за місяць. Експерти пояснюють таке явище потребами військово-промислового комплексу.

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Збірка безпілотників стала однією з найбільш високооплачуваних професій у Росії нарівні з айтішниками. Щоб заробити близько $4 тисяч на місяць зовсім не обов'язково мати професійні навички, повідомляє російське радіо "Бизнес-FM".

Журналісти звернули увагу на вакансію зі збирання квадрокоптерів, де за цю суму від кандидата вимагали збирати безпілотники, маркувати пакування і розкладати дрони по коробках, оглядаючи їх уважно на наявність браку. Причому роботодавець обіцяв надати житло, спецодяг, "білу зарплату" і навіть харчування. Збирати потрібно "цивільні дрони", а якщо у людини немає навичок, то її навіть безплатно навчать.

Як стверджує ЗМІ, представлена вакансія — не обман і не шахрайство. Журналісти радіостанції вивчили історію роботодавця і не знайшли на нього негативної інформації. Сам роботодавець підтвердив, що дійсно така висока зарплата — реальність. Щоправда, як зазвичай, є "підводні камені" у вигляді необхідності працювати в посиленому режимі вахтовим методом. За 60 відпрацьованих змін на багатогодинній монотонній вахті заплатять близько $3 тисяч, а якщо відпрацювати 90 змін, то сума і становитиме $4 тисячі. Виходить, що людина має працювати по дві зміни на добу без вихідних для заробітку $3 тисяч, а як відпрацювати 90 змін на місяць — взагалі незрозуміло.

Проте подібні вакансії на російському ринку праці з'являються дуже часто. Радіостанція стверджує, що на складанні дронів у РФ зараз можна заробляти в середньому $1 000 — $1 200, але фахівець кадрового агентства, з яким поспілкувалися журналісти, попередив, що таку роботу не можна вважати постійною — вона залежить від "потреб ринку", а у випадку з Росією такі потреби викликані війною.

"Природно, це тимчасове явище. Така тенденція — це брак кадрів інженерного характеру і висока потреба на ринку ВПК. І я думаю, що оборонно-промисловий комплекс у найближчі рік-півтора виявлятиме більшу потребу в таких фахівцях", — заявив фахівець відділу кадрового агентства Марат Яфізов.

Вакансії операторів дрона з'являються не так часто, але роботу добре оплачують Фото: Скриншот

Фокус вирішив з'ясувати, а як йдуть справи з подібними вакансіями в Україні і як вони оплачуються. Виявилося, що на ринку праці не так багато місць, де свої вміння можуть застосувати збирачі дронів. Хоча вакансії й трапляються, але оплата за складання БПЛА в середньому становить 15-18 тисяч грн. Набагато більше отримують оператори дронів — вони потрібні частіше і на такій роботі можна отримати до 60 тисяч грн. Ринок потребує й інструкторів, які можуть навчати новачків управлятися з квадрокоптерами. За таку роботу пропонують у районі 30 тисяч грн.

Вакансії в Україні пов'язані з дронами Фото: Скриншот

Раніше Фокус розповідав, що Україна наростить розробку і закупівлю БПЛА. На розробку українських дронів було виділено 40 мільярдів гривень.