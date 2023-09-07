Хакерское устройство Flipper Zero за $170 научили быстро взламывать смартфоны

Кроме бесконечных атак смартфонов каскадом окон, гаджет, по факту созданный российскими разработчиками, может считывать номер банковской карты и даже глушить радиочастоты.

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Инструмент Flipper Zero стоимостью $170 заставили взламывать смартфоны iPhone, вызывая их перегрузку. Подробности об этом устройстве опубликовали в блоге Techryptic.

Как работает Flipper Zero

Он имитирует рекламные пакеты законных устройств или сервисов, а также создает множество фантомных устройств поблизости от пользователя iOS. В таком случае человек, который ищет с помощью своего смартфона устройство для подключения, получает список из десятков, если не сотен, поддельных имен устройств. Это значительно затрудняет, а то и вовсе делает невозможной работу телефона.

Кроме того хакерское устройство может атаковать iPhone нескончаемой чередой надоедливых всплывающих окон, предлагающих подключиться к AirTag, Apple TV, AirPods и другой продукции Apple. Пользоваться устройством в процессе атаки становится попросту невозможно. По сути, это DDoS-атака или "рекламная атака по Bluetooth".

В гаджете есть инфракрасный порт, модули Bluetooth и RFID, анализаторы радиосигналов, порт USB-С. Он позволяет подключаться и управлять системами контроля доступа, радиоустройствами и устройствами IoT.

Разработчики также добавили элемент геймификации. В нем живет дельфин, которого нужно кормить виртуальной "пищей" в виде удачно взломанных гаджетом устройств. Чем больше техники удалось "хакнуть" — тем выше становится уровень животного.

Чем опасен мультитул Flipper Zero

Кроме взламывания смартфонов, Flipper Zero умеет:

переключают треки в плейлисте;

включать или выключать телевизор;

открывать двери в подъезд;

записывать сигнал, которое подает устройство открывания дверей гаража;

взламывать защищены замками с RFID-контролем (например, в отелях);

считывать номер банковской карты;

глушить радиочастоты;

атаковать сети Wi-Fi.

Что известно о компании-производителе Flipper Zero

Flipper Devices Inc зарегистрирована в США. Возглавляет проект выходец из Одессы Павел Жовнер. В свое время из Украины он переехал в Москву и основал там Flipper Zero — компанию, сотрудников в которую набирали преимущественно из россиян. После полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину компания продолжила работу в стране-агрессоре.

Ранее мы уже писали о том, как, где и за сколько хакеры продают украденные данные жертв. Утечка персональной информации — серьезная проблема, и жертвой может стать любой пользователь сети. Злоумышленники могут опустошить банковские счета и даже украсть цифровую личность.

Напомним, в октябре 2022 года украинский хакер создал ПО для кражи данных и заработал на этом. Воспользоваться софтом мог любой желающий, заплатив украинцу $200 в месяц в криптовалюте.