Хакерський пристрій Flipper Zero за $170 навчили швидко зламувати смартфони

Крім нескінченних атак смартфонів каскадом вікон, гаджет, за фактом створений російськими розробниками, може зчитувати номер банківської картки й навіть глушити радіочастоти.

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Інструмент Flipper Zero вартістю $170 змусили зламувати смартфони iPhone, викликаючи їхнє перевантаження. Подробиці про цей пристрій опублікували в блозі Techryptic.

Як працює Flipper Zero

Він імітує рекламні пакети законних пристроїв або сервісів, а також створює безліч фантомних пристроїв поблизу від користувача iOS. У такому разі людина, яка шукає за допомогою свого смартфона пристрій для підключення, отримує список із десятків, якщо не сотень, підроблених імен пристроїв. Це значно ускладнює, а то й зовсім унеможливлює роботу телефону.

Крім того, хакерський пристрій може атакувати iPhone нескінченною низкою надокучливих спливаючих вікон, що пропонують під'єднатися до AirTag, Apple TV, AirPods та іншої продукції Apple. Користуватися пристроєм у процесі атаки стає просто неможливо. По суті, це DDoS-атака або "рекламна атака по Bluetooth".

У гаджеті є інфрачервоний порт, модулі Bluetooth і RFID, аналізатори радіосигналів, порт USB-С. Він дає змогу підключатися і керувати системами контролю доступу, радіопристроями та пристроями IoT.

Розробники також додали елемент гейміфікації. У ньому живе дельфін, якого потрібно годувати віртуальною "їжею" у вигляді вдало зламаних гаджетом пристроїв. Що більше техніки вдалося "хакнути" — то вищим стає рівень тварини.

Чим небезпечний мультитул Flipper Zero

Крім зламування смартфонів, Flipper Zero вміє:

перемикають треки в плейлисті;

вмикати або вимикати телевізор;

відчиняти двері в під'їзд;

записувати сигнал, який подає пристрій відчинення дверей гаража;

зламувати захищені замками з RFID-контролем (наприклад, у готелях);

зчитувати номер банківської картки;

глушити радіочастоти;

атакувати мережі Wi-Fi.

Що відомо про компанію-виробника Flipper Zero

Flipper Devices Inc зареєстрована у США. Очолює проєкт виходець з Одеси Павло Жовнер. Свого часу з України він переїхав до Москви і заснував там Flipper Zero — компанію, співробітників у яку набирали переважно з росіян. Після повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну компанія продовжила роботу в країні-агресорі.

Раніше ми вже писали про те, як, де і за скільки хакери продають вкрадені дані жертв. Витік персональної інформації — серйозна проблема, і жертвою може стати будь-який користувач мережі. Зловмисники можуть спустошити банківські рахунки і навіть вкрасти цифрову особистість.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року український хакер створив ПЗ для крадіжки даних і заробив на цьому. Скористатися софтом міг будь-хто охочий, заплативши українцеві $200 на місяць у криптовалюті.