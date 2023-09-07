Революционная разработка: ИИ Saker Scout атакует ВС РФ целыми роями дронов-камикадзе

Комплекс дронов с помощью продвинутой оптики и системы искусственного интеллекта может распознать цель на поле боя и обходить вражеские средства РЭБ.

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"Умный" дрон Saker Scout, который 4 сентября Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины, может открыть эру мощных изменений на поле боя. Такое мнение высказал директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире телеканала "Эспрессо" в четверг, 7 сентября.

По его словам, этот принятый на вооружение армии комплекс дронов способен даже изменить ход боевых действий в Украине, ведь его беспилотники способны действовать самостоятельно, определяя и уничтожая цели. В комплекс входят флагманский дрон-разведчик, а также несколько беспилотников-камикадзе типа FPV, которые направляются на цель с помощью флагманского дрона.

Этого удалось добиться благодаря системе, оснащенной искусственным интеллектом. Она же делает беспилотники неуязвимыми для вражеских систем радиоэлектронной борьбы, поскольку могут работать даже без связи с оператором.

"Главной задачей Saker Scout является выйти в указанный район, распознать цель на поле боя и направить туда ударные дроны", — объяснил Валерий Рябых и назвал комплекс "революционной разработкой".

Он отметил, что Saker Scout имеет для этого все необходимые технические характеристики. Комплекс дронов с помощью продвинутой оптики самостоятельно распознает и фиксирует координаты техники противника, даже если ее уже успели замаскировать. Это помогает, во-первых, избежать "человеческой ошибки" (глаз оператора не всегда способен уловить все нюансы), а также защитить самих операторов БПЛА. Беспилотник можно запускать на удалении от линии фронта, так как он может углубиться в тыл противника на расстоянии в 10 километров.

Saker Scout можно использовать также в темное время суток, так как он оснащен инфракрасной оптикой. Кроме того комплекс дронов может использовать инерциальную систему наведения, что значительно повышает его устойчивость к средствам РЭБ противника.

В июле СМИ писали о том, что украинцы разработали систему SAKER для БПЛА на базе искусственного интеллекта. Несколько подразделений испытали ее на поле боя и отметили, что дроны стали намного точнее и эффективнее. В частности, система помогает находить объекты противника, невидимые с воздуха человеческому глазу.

Ранее Фокус рассказывал, что ВПК Украины собирается резко увеличить производство дронов. По словам экс-министра обороны Алексея Резникова, осенью этого года стоит ожидать существенного увеличения производства дронов в Украине. Министр анонсировал увеличение производства различных типов дронов: летающих, плавающих, ползающих и прочих.