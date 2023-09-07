Революційна розробка: ШІ Saker Scout атакує ЗС РФ цілими роями дронів-камікадзе

Комплекс дронів за допомогою просунутої оптики й системи штучного інтелекту може розпізнати ціль на полі бою і обходити ворожі засоби РЕБ.

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"Розумний" дрон Saker Scout, який 4 вересня Міністерство оборони України допустило до експлуатації у Збройних силах України, може відкрити еру потужних змін на полі бою. Таку думку висловив директор із розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в ефірі телеканалу "Еспресо" в четвер, 7 вересня.

За його словами, цей прийнятий на озброєння армії комплекс дронів здатен навіть змінити перебіг бойових дій в Україні, адже його безпілотники здатні діяти самостійно, визначаючи та знищуючи цілі. До комплексу входять флагманський дрон-розвідник, а також кілька безпілотників-камікадзе типу FPV, які спрямовуються на ціль за допомогою флагманського дрона.

Цього вдалося домогтися завдяки системі, оснащеній штучним інтелектом. Вона ж робить безпілотники невразливими для ворожих систем радіоелектронної боротьби, оскільки можуть працювати навіть без зв'язку з оператором.

"Головним завданням Saker Scout є вийти в зазначений район, розпізнати ціль на полі бою і направити туди ударні дрони", — пояснив Валерій Рябих і назвав комплекс "революційною розробкою".

Він зазначив, що Saker Scout має для цього всі необхідні технічні характеристики. Комплекс дронів за допомогою просунутої оптики самостійно розпізнає і фіксує координати техніки противника, навіть якщо її вже встигли замаскувати. Це допомагає, по-перше, уникнути "людської помилки" (око оператора не завжди здатне вловити всі нюанси), а також захистити самих операторів БПЛА. Безпілотник можна запускати на відстані від лінії фронту, оскільки він може заглибитися в тил супротивника на відстані в 10 кілометрів.

Saker Scout можна використовувати також у темний час доби, оскільки він оснащений інфрачервоною оптикою. Крім того, комплекс дронів може використовувати інерціальну систему наведення, що значно підвищує його стійкість до засобів РЕБ противника.

У липні ЗМІ писали про те, що українці розробили систему SAKER для БПЛА на базі штучного інтелекту. Кілька підрозділів випробували її на полі бою і зазначили, що дрони стали набагато точнішими й ефективнішими. Зокрема, система допомагає знаходити об'єкти противника, невидимі з повітря людському оку.

Раніше Фокус розповідав, що ВПК України збирається різко збільшити виробництво дронів. За словами ексміністра оборони Олексія Резнікова, восени цього року варто очікувати істотного збільшення виробництва дронів в Україні. Міністр анонсував збільшення виробництва різних типів дронів: літаючих, плаваючих, повзаючих та інших.