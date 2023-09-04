Оккупантам больше не скрыться: дроны с ИИ SAKER SCOUT одобрены для применения ВСУ

Беспилотник преодолевает расстояние в 10 километров и распознает тип объектов для атаки благодаря машинному зрению, от которого почти невозможно спрятаться.

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Министерство обороны Украины допустило беспилотный комплекс SAKER SCOUT к эксплуатации Вооруженными силами Украины. Об этом 4 сентября сообщило ведомство на своем канале в Telegram, отметив, что процедура допуска для этого беспилотника провели максимально быстро благодаря Акселератору.

Про сам дрон известно не слишком много, но военные указывают его основную "фишку" — использование искусственного интеллекта в программном обеспечении беспилотника. Минобороны отмечает, что использование ИИ помогает эффективнее производить разведку за счет точного распознавания и категоризации объектов. Причем, искусственный интеллект может обнаруживать и распознавать даже замаскированные силы противника.

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Система беспилотника при обнаружении российских оккупантов тут же передает все данные в командный пункт ВСУ, где уже принимаются решения о дальнейших действиях. Как отмечают в Минобороны Украины, это помогает избежать лишних рисков и человеческих ошибок, поскольку оператор не всегда способен точно распознать угрозу. Система ИИ полностью интегрирована в программу ситуационной осведомленности "Дельта", утверждают военные.

Дрон SAKER SCOUT использует ИИ для распознавания объектов врага Фото: Минобороны Украины

В сам комплекс SAKER SCOUT входит большой флагманский беспилотник и несколько дронов поменьше, которые управляются операторами от первого лица (FPV-дроны). Очень важно, что специальная оптика, установленная на дронах, позволяет нашим разведчикам обнаруживать вражескую технику и боевые единицы даже ночью. Специальная инерциальная система наведения помогает беспилотникам быть более устойчивыми к помехам радиоэлектронной борьбы (системам РЭБ). БПЛА способен преодолевать расстояние в 10 километров.

В июле писали, что украинцы разработали систему SAKER для БПЛА на базе искусственного интеллекта. Несколько подразделений испытали ее на поле боя и отметили, что дроны стали намного точнее и эффективнее. В частности, система помогает находить объекты противника, невидимые с воздуха человеческому глазу.

Ранее Фокус рассказывал, что ВПК Украины собирается резко увеличить производство дронов. По словам экс-министра обороны Алексея Резникова, осенью этого года стоит ожидать существенного увеличения производства дронов в Украине. Министр анонсировал увеличение производства различных типов дронов: летающих, плавающих, ползающих и прочих.