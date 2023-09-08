Первый рейтинг криптомиллионеров составили более 88 тысяч богачей

В глобальной лиге супербогачей сейчас насчитывается 182 криптомиллионера с собственными криптовалютными активами в размере 100 миллионов долларов США и более.

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Общая рыночная стоимость криптовалюты сегодня составляет огромную сумму — 1,2 триллиона долларов США, а в целом криптовалютами во всем мире владеют 425 миллионов человек. Такие данные приводит мировая консалтинговая компания Henley & Partners, которая публикует первый в мире отчет о криптокапиталах.

Согласно первому отчету Crypto Wealth Report, в мире насчитывается 88 200 криптомиллионеров, из которых чуть меньше половины держат свой капитал в биткоинах. И пока правительства разных стран пытаются разработать новые правила, чтобы адаптироваться к изменениям в мире криптовалют и регулировать этот рынок, трейдеры, майнеры, инвесторы и криптопредприниматели исследуют стратегии миграции инвестиций, которые могут защитить их интересы.

"За последние шесть месяцев мы наблюдали значительный всплеск запросов от криптомиллионеров, которые стремятся построить жизнеспособный "план Б", чтобы защитить себя от любых потенциальных будущих запретов на торговлю или использование криптовалют в их странах, и чтобы уменьшить риски агрессивной фискальной политики, которая облагает налогом цифровые активы из источника", — отмечает доктор Юрг Штеффен, генеральный директор Henley & Partners.

Однако количество миллиардеров, связанных с миром децентрализованных финансов, оказалось значительно меньше — известно лишь о 22 успешных инвесторах. Из этой группы только шестеро хранят свои биткоины на собственных электронных кошельках. Что особенно важно, представители этой категории заработали большую часть своего состояния именно на трейдинге главной криптовалютой.

"Крипта сегодня, на волне медвежьего рынка, является повторением 1999-2001 годов", — уточняет ведущий эксперт по личным финансам и инвестициям Джефф Д. Опдайк.

Из 182 человек, владеющих криптосостоянием в сумме более 100 миллионов долларов, только 78 отдают предпочтение биткоину. Это вполне предсказуемо, ведь именно эта крипта остается самой ликвидной, поэтому крупные транзакции с ней имеют меньшее влияние на ее курс по сравнению с альтернативными криптовалютами.

"Биткоин и этериум вместе занимают примерно 65,2% доли рынка ... Таким образом, для многих инвесторов, которые новички в криптопространстве, может иметь смысл сначала ограничиться инвестициями в биткоин и этериум, поскольку это бесспорно крупнейшие игроки", — советует доктор Никлас Дж.Р.М. Шмидт, партнер австрийской юридической фирмы Wolf Theiss.

В отчете не приводятся конкретные имена, однако известно о таких криптобогачах, как основатель и генеральный директор Digital Currency Group Барри Силберт, соучредители Gemini Кэмерон и Тайлер Уинклвосс, генеральный директор Binance Чанпэн Чжао, генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг, соучредитель Ripple Крис Ларсен и исполнительный директор MicroStrategy Майкл Сейлор.

А вот лучшие мировые криптоцентры в отчете обозначены. Среди них лидирует Сингапур, в котором центробанк занимается оптимальным развитием криптоиндустрии. Второе место занимает Швейцария с хорошо отлаженной криптоинфраструктурой, надежной законодательной базой и репутацией конфиденциальности и безопасности. На третьем месте — ОАЭ, которые характеризуются ведущей юрисдикцией для криптоинвесторов и высоким показателем публичного внедрения.

"Некоторые из самых привлекательных мест для тех, кто занимается криптовалютами, находятся в странах, которые предлагают вид на жительство и гражданство по инвестиционным программам, что позволяет им получить право на проживание и/или гражданство в обмен на значительные инвестиции. Наличие криптовалют в портфелях состоятельных людей также заметно возросла, поскольку инвесторы ищут новые источники дохода и диверсификации", — подчеркнул руководитель отдела частных клиентов Henley & Partners Доминик Волек.

Среди первой десятки лучших криптоцентров мира — Гонконг (4-е место), США (5-е), Австралия (6-е), Великобритания (7-е), Канада (8-е), Мальта (9-е) и Малайзия (10-е место). Именно в этих странах создана благоприятная регуляторная среда, которая уравновешивает инновации и защиту потребителей.

Однако некоторые эксперты считают, что криптовалюта больше не выгодна, а украинское Бюро экономической безопасности отметило, что из-за неурегулированности законодательного поля крипторынка в Украине государственный бюджет уже потерял почти за 10 лет 3 миллиарда гривен налогов.

Напомним, Фокус писал о лучших криптобиржах в Украине 2023 года.