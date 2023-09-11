В России поставили на танк Т-80БВМ новую защиту от дронов, но она не сработала (видео)

Беспилотник продолжил транслировать картинку на экран оператора, несмотря на включенную систему радиоэлектронной борьбы.

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Россияне показали обновленный танк Т-80БВМ, который модернизировать, учитывая опыт боевых действий в Украине. Сюжет о модернизации этой военной техники показали в эфире телеканала Министерства обороны России "Звезда" в воскресенье, 10 сентября.

Российские журналисты приехали на закрытый полигон предприятия "Омсктрансмаш", которое и занимается восстановление и модернизацией танков этой модели. В пропагандистском сюжете речь идет о том, что танк получил новую крышу на башне, новую усиленную защиту, новые кумулятивные решетки, а также новую систему защиты от дронов. Работники телеканала также назвали Т-80БВМ "летающим танком" за скорость передвижения и заверили, что якобы он — самый незаметный из всех танков ВС РФ.

Средство РЭБ

Т-80БВМ получил станцию радиоэлектронной связи в виде элементов, напоминающих грибы, которые установлены на башню. Ее предназначение — подавлять спутниковую навигацию и каналы управления дронов. В видеосюжете даже продемонстрировали этот процесс на практике и посадили с помощью РЭС гражданский квадрокоптер. Однако в этом тоже был нюанс: новая РЭС смогла подавить только WiFi, однако изображение с дрона на экран оператора БПЛА продолжило передаваться без особых проблем.

РЭС на новом танке Т-80БВМ Фото: Скриншот

Прицел

В сюжете также продемонстрировали новый прицел, пришедший на замену "Сосна-У". Военные эксперты считают, что это была новая версия 1ПН96, который уже устанавливается на Т-80БВМ и Т-72Б3 образца 2022 года.

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Защитная конструкция на башне

Техника действительно получила модернизированную крышу на башне, которую еще называют "мангалом". В "Омсктрансмаше" не отрицают, что на такие изменения пришлось пойти, видя результаты боевых действий в Украине. Очевидно, речь идет о том, что украинские военные часто использую против российских танков беспилотные летательные аппараты, которые направляют прямо в башню техники, как в одно из самых уязвимых мест. Новая защитная конструкция собрана треугольниками из тонкого металлического профиля на болтовых соединениях. Разработчики заявляют, что такой "мангал" якобы поможет полностью обезопасить танк от противотанковых ракетных комплексов Javelin и переносной противотанковой установки NLAW. Заметим, что последнее утверждение подверг сомнению даже сам журналист "Звезды" Алексей Егоров, который и разговаривал с представителями предприятия-разработчика.

Танк Т-80БВМ получил новую защиту башни Фото: Скриншот

На модернизированном варианте Т-80БВМ на башне также теперь устанавливается сетка с металлическими элементами.

"Когда реактивная граната или противотанковая ракета попадают в эту сетку, то далее цитата: металлические элементы обжимают боевую часть и не дают ей детонировать", — объяснил журналистам представитель "Уралвагонзавода".

Сетка с металлическими элементами на новом танке Т-80БВМ Фото: Скриншот

Динамическая защита

Ее в несколько большем количестве установили на башню танка. Кроме того, дополнительную динамическую защиту теперь в РФ устанавливают и на нижнюю лобную деталь за резиновым экраном.

Напомним, в августе стало известно, что в РФ намерены модернизировать списанные танки Т-72 в БМПТ "Терминатор". Представители "Уралвагонзавода" утверждают, что универсальная платформа танка Т-72 позволяет решать широкий спектр задач, в том числе и в плане модернизации такой техники, как боевые машины поддержки танков.

А в марте 2023 года мы писали о том, что ВС РФ начали модернизировать Т-62М с целью отправить их в Украину. Изменения коснулись бронирования машины, системы управления огнем и средств наблюдения. Российские СМИ сообщают, что первая партия уже отправилась в зону боевых действий в Украине.