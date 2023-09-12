"Поднялись на новый уровень": ВВС Израиля получили секретные беспилотники "Искра"

Новыми БПЛА вооружилась знаменитая 144-я эскадрилья ВВС Израиля в рамках проекта "Грозовые облака".

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Армия обороны Израиля ЦАХАЛ получила на военной базе ВВС Хацор новые беспилотники "Ницоц" или "Искра" в переводе с иврита. Как сообщает The Jerusalim Post, эти дроны теперь будут на вооружении новейшей группировки беспилотников "Грозовые облака".

БПЛА получила 144-я эскадрилья, которая прославилась в далеком 1972 году во время войны Судного дня. Тогда, напоминает издание, пилотам эскадрильи удалось сбить 40 самолетов врага. Теперь эскадрилью переоснастили из самолетной в беспилотную.

Новый дрон Spark призван усилить боевые возможности 144-й эскадрильи и, как отмечает The Jerusalim Post, это значительно повысить способность личного состава ЦАХАЛа предпринимать эффективные наступательные действия. Военные говорят, что выпуск нового БПЛА ознаменует начало пятого поколения массива дронов "Грозовые облака".

Армия Израиля показала лишь небольшую часть нового БПЛА "Искра" Фото: ЦАХАЛ

Как пишет JNS, БПЛА "Искра" является частью израильского проекта "Грозовые облака" — сотрудничества директора по БПЛА Министерства обороны Рафаэля и компании Aeronautics. Он предназначен для разработки ряда БПЛА, способных участвовать в многомерной войне.

Над созданием беспилотного летательного аппарата Spark работали две дочерние компании известной израильской оборонной фирмы Rafael Advanced Defense Systems. Как отмечают инженеры компании, беспилотники был разработан для эффективного выполнения различных задач, таких как разведка, сопровождение и борьба с противником. Армия обороны Израиля не упомянула конкретные возможности нового БПЛА, однако высшее руководство ВВС страны рекламировало его как "огромное достижение", отмечает издание.

"Это волнующий день, когда мы поднимемся на новый уровень. День, когда у эскадрильи будет больше самолетов и вооружения наряду с отличными военнослужащими", — сказал журналистам генерал-майор Томер Бар, командующий ВВС Израиля.

Ранее Фокус сообщал, что Израиль собирается стать первой в мире страной с лазерным ПВО. Министерство обороны Израиля обещают через полгода оснастить противовоздушную оборону государства частичной лазерной защитой, а через пару лет полностью перейти на сбивание ракет и самолетов с помощью лазеров.

А еще Израильские ВМС получат инновационную субмарину Drakon. Эта субмарина будет оснащена самым большим корпусом в своем классе. В нем разместят особые типы пусковых ракет, данные о которых пока засекречены.