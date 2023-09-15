По примеру Илона Маска: бойцы ВСУ боятся, что Китай удаленно отключит дроны на поле боя

Если это произойдет, то многие FPV-дроны китайского производства или из комплектующих из КНР станут бесполезными.

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Украинцы обеспокоены тем, что Китай может удаленно ограничить им доступ к самодельным дронам или дронам DJI, превратив их в бесполезные устройства. Об этом в своем большом обзорном материале посвященном FPV-дронам на фронте пишет Kyiv Independent.

В статье указывается, что в последние несколько месяцев ВСУ расширяют использование импровизированных тактических дронов, несущих взрывчатку или осуществляющих разведку. В качестве одного из примеров издание приводит подразделение "Тактическая группа Адама", которая самостоятельно собирает самодельные дроны FPV (с видом от первого лица). Эти беспилотники в своей основе содержат китайские комплектующие и электронику. Конечно, подразделение использует и популярные китайские гражданские дроны DJI, которые переделывает под сброс боеприпасов.

Виталий, техник по дронам, рассказал изданию, что он обеспокоен возможностями Китая удаленно отключать дроны китайского производства, ведь основная электроника, "мозги", произведены в этой стране. Для управления коптерами от компании DJI пилот должен войти в свою учетную запись, чтобы настраивать беспилотник на обход ограничений по высотке и дальности. Виталий считает, что Китай в любой момент может превратить такие БПЛА "не более чем в подставку для кофе", заблокировав учетные записи украинцев.

"Очевидный следующий шаг — сделать то же самое, что сделал Маск, и ограничить операции в зависимости от местоположения, — сказал Виталий. — Тогда вся эта аппаратура, на которой построена вся наша разведывательная архитектура, превратится не более чем в подставку для кофе".

Что касается количества используемых дронов обеими сторонами, то по мнению Виталия, в этом аспекте у Украины и России паритет. Но, потенциально Украина обязательно обгонит оккупантов по количеству дронов, считает он.

"Я говорю это не только потому, что хочу быстрой победы Украины; Я чувствую динамику происходящего на рынке и в разговорах с солдатами", — говорит Виталий.

Ранее Фокус сообщал, что Украине передадут уникальные дроны Cerberus GHL. Новый бесшумный, но смертоносный дрон тактической огневой поддержки Cerberus GHL усилит ВСУ, стреляя разными типами боеприпасов.