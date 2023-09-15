За прикладом Ілона Маска: бійці ЗСУ бояться, що Китай віддалено відключить дрони на полі бою

Якщо це станеться, то багато FPV-дронів китайського виробництва або з комплектуючих з КНР стануть марними.

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Українці стурбовані тим, що Китай може віддалено обмежити їм доступ до саморобних дронів або дронів DJI, перетворивши їх на непотрібні пристрої. Про це у своєму великому оглядовому матеріалі присвяченому FPV-дронам на фронті пише Kyiv Independent.

У статті вказується, що в останні кілька місяців ЗСУ розширюють використання імпровізованих тактичних дронів, що несуть вибухівку або здійснюють розвідку. Як один із прикладів видання наводить підрозділ "Тактична група Адама", яка самостійно збирає саморобні дрони FPV (з видом від першої особи). Ці безпілотники у своїй основі містять китайські комплектуючі та електроніку. Звісно, підрозділ використовує і популярні китайські цивільні дрони DJI, які переробляє під скидання боєприпасів.

Віталій, технік із дронів, розповів виданню, що він занепокоєний можливостями Китаю віддалено вимикати дрони китайського виробництва, адже основну електроніку, "мізки", вироблено в цій країні. Для управління коптерами від компанії DJI пілот повинен увійти у свій обліковий запис, щоб налаштовувати безпілотник на обхід обмежень по висотці та дальності. Віталій вважає, що Китай у будь-який момент може перетворити такі БПЛА "не більше ніж на підставку для кави", заблокувавши облікові записи українців.

"Очевидний наступний крок — зробити те саме, що зробив Маск, і обмежити операції залежно від місця розташування, — сказав Віталій. — Тоді вся ця апаратура, на якій побудована вся наша розвідувальна архітектура, перетвориться не більше ніж на підставку для кави".

Що стосується кількості дронів, які використовуються обома сторонами, то, на думку Віталія, в цьому аспекті в України та Росії паритет. Але, потенційно Україна обов'язково обжене окупантів за кількістю дронів, вважає він.

"Я кажу це не тільки тому, що хочу швидкої перемоги України; я відчуваю динаміку того, що відбувається на ринку і в розмовах із солдатами", — каже Віталій.

Раніше Фокус повідомляв, що Україні передадуть унікальні дрони Cerberus GHL. Новий безшумний, але смертоносний дрон тактичної вогневої підтримки Cerberus GHL посилить ЗСУ, стріляючи різними типами боєприпасів.