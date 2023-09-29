Уничтожают даже С-300: дроны ELF Systems бьют оккупантов от Бахмута до Херсона (видео)

Ударные беспилотники от компании ELF Systems украинские военные сейчас используют против разных целей, в том числе против систем ПВО, станций РЭБ, складов с топливом и боеприпасами.

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В Харьковской области активно производят беспилотники, "невидимые" для российских средств радиоэлектронной борьбы. Об этом основатель компании-производчика ELF Systems Владимир Варварский рассказал в эфире ICTV.

По его словам, первую модель беспилотника его команда создала из картона с использованием примитивной аппаратуры. Впервые этот дрон применили через два месяца после полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину.

"Сейчас эти беспилотники есть по всей линии фронта, от Бахмута до Херсона. На их счету — пораженные российские системы С-300, станции вражеской РЭБ и склады БК", — рассказал Владимир Варварский.

Сейчас, по его словам, команда работает над созданием прорывной системы, где все беспилотники смогут работать в связке друг с другом. С воздушными дронами вместе будут работать и армейские подразделения, которые передвигаются по земле, уничтожая врага в окопах.

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Борт камикадзе может нести 2,5 килограмма взрывчатки и летать со скоростью более 200 км/ч. Беспилотник работает в паре с дроном-разведчиком и корректировщиком. После того как дрон-камикадзе сбросит взрывчатку на вражеские позиции, назад не возвращается.

А вот в дронах-коректировщиках есть специальная система возврата, при потере GPS-сигнала он возвращается самостоятельно по координатам. БПЛА передает информацию в режиме онлайн, благодаря чему украинская артиллерия точно отрабатывает по целям. Один их таких беспилотников как раз вернулся из Запорожского направления на техническое обслуживание. Его камера с 30-кратным зумом фиксирует обстановку на земле с километровой высоты и корректирует огонь украинской артиллерии.

Отметим, что еще в декабре 2022 года стало известно, что компания разработала украинский дрон "Эльф", незаметный для вражеских радаров. Он может летать над вражеской территорией, замечая при этом координаты комплексов радиоэлектронной борьбы. На самом деле радары замечают "Эльфа", но из-за небольших габаритов отображают, как птицу средних размеров. Раньше дроны применяли в сельскохозяйственных и геодезических работах, но с начала полномасштабной войны военные уже несколько раз запускали их в районы, контролируемые ВС РФ.

ELF-systems делает беспилотники из легких, но прочных материалов, избегая торчащих внешних элементов. "Эльфы" оснащены спутниковой системой навигации, защищенной от помех, которая устанавливает координаты устройства с точностью до 1-3 метров даже в сложных условиях. Приемником выступает многочастотный и многосистемный модуль с алгоритмом высокой доступности, а сверхлегкая антенна типа Helix отвечает за автопилот и сверхточную съемку с воздуха.

Напомним, вначале сентября СМИ писали о том, что картонные дроны, атаковавшие Курск, разработали в Украине. Успешные атаки в России несправедливо приписывают австралийским дронам Corvo PPDS, но украинцы сами делают боевые дроны, незаметные для ПВО и неуязвимые для РЭБ, говорят источники.

Также мы писали о том, что 31 августа появилось видео испытаний картонных дронов в Украине. На нем можно заметить, что после взрыва боевой части поражающие элементы разлетаются на большое расстояние.