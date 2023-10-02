Есть два варианта: Великобритания выбирает замену традиционным спутникам

В Минобороны страны надеются, что новая техника станет дешевой альтернативой спутникам связи и разведки.

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Великобритания ищет замену традиционным спутникам и пока выбирает между беспилотным летательным аппаратом и стратостатом. Об этом пишет медиа Janes со ссылкой на свои источники в Минобороны страны.

Согласно этой информации, Великобритания выбрала две компании – Sierra Nevada Corporation (SNC) и дочернюю компанию Airbus AALTO – для участия во второй фазе проекта Aether. Его цель — замена традиционных спутников стратосферными платформами.

Известно, что Airbus AALTO предлагает дрон Zephyr 8, а компания Sierra Nevada Corporation делает ставку на стратостат LTA-HAPS.

Zephyr 8 от Airbus — революционный БПЛА, имеющий вес всего 60 кг, из которых 24 кг — это аккумуляторы. Последние во время полета на высоте 20 км питаются от солнечных батарей на 25-метровом крыле. В то же время на последней версии дрона вес полезной нагрузки ограничен 8 кг. Расчетное время работы дрона составляет 200-300 суток.

Стратостат LTA-HAPS от Sierra Nevada Corporation представляет собой "потомка"старейшего средства воздухоплавания.

На втором этапе испытаний технике предстоит тестовый полет уже в 2024 году, во время которого стратостат и БПЛА должны будут провести в воздухе над Атлантикой и Северной Америкой как минимум 30 суток. В качестве полезной нагрузки их оснастят аппаратурой связи и разведки от британской компании Landguard Systems.

"То есть гелий или водород, два отдельных шара, верхний — для достижения нужной высоты, нижний — балластный баллон со сжатым воздухом для регулирования высоты, снизу — солнечные панели и аппаратура", — объясняют разработчики техники.

Цель этого этапа состоит в том, чтобы сформировать понимание Минобороны того, что осуществимо, и будет включать, среди прочего, оценку того, могут ли HAB оставаться на своих местах и ​​можно ли направить платформы в конкретные места, представляющие интерес.

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Что известно о проекте Aether

Проект "Эфир" — это программа Министерства обороны Великобритании (МО), целью которой является создание беспилотной стратосферной сверхпостоянной связи и разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR) или станции на высотной платформе (HAPS).

Первая фаза проекта "Эфир" стартовала в сентябре 2022 года над Пейджем, штат Аризона. HAB SNC был выбран для участия и должен был оставаться на определенной высоте (60 000 футов) в течение 12 дней с определенной полезной нагрузкой и датчиками. Как рассказал медиа один из представителей проекта, метрическая полезная нагрузка, предоставленная британской компанией Voltitude и основанная на их технологии DropSonde, использовалась для измерения и улучшения прогнозов погоды в стратосфере. Эти испытания прошли на Шетландских островах, Шотландия, в феврале 2022 года.

Напомним, во второй половине августа 2022 года стало известно, что Великобритания купит у американской компании Sierra Nevada Corporation шпионские воздушные шары на сумму $121 млн. Технология привлекла британских военных простотой в обслуживании и способностью долго летать на большой высоте.

Ранее СМИ писали, как США будут следить за РФ с помощью "умных" воздушных шаров вместо спутников или самолетов. Минобороны страны заказало разработку технологию искусственного интеллекта, которая сможет отслеживать гиперзвуковое оружие с высоты до 27 километров.