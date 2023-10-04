"Собирают даже обычные отчеты о прилетах": эксперт рассказал об активности хакеров РФ (видео)

Особую активность подконтрольных ГРУ РФ хакерских группировок киберэксперты из CERT-UA наблюдали незадолго до войны.

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В данный момент российских хакеров, которые находятся на содержании и под контролем ГРУ и военной разведки РФ очень интересуют вся информация и статистика по Украине, а так же шаги нашей страны по санкционному давлению на Россию. Об этом YouTube-каналу Держспецзв'язку рассказал специалист Правительственной команды реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA Назар Тимошик.

В данный момент российских хакеров интересует активность Украины в сфере международных санкций против России. Они хотят знать, какие шаги предпримет Украина в этом аспекте.

"Они хотят знать, что Украине известно о российском бизнесе, схемах или сером импорте, а так же темных путях обхода санкций, чтобы успеть подготовиться к защите от них", — говорит Назар Тимошик.

Конечно оккупантов очень интересует, как готовится Украина к возможным провокациям на Запорожской АЭС со стороны России. Так же им интересны секретные данные и отчеты о последствиях удара России по Каховской ГЭС.

"Их даже интересуют дежурные отчеты чиновников по прилетам в тот или иной объект. Взломав почту хакеры могут посмотреть эти отчеты и собирать для ГРУ РФ статистику об успешности запусков дронов и ракет", — отмечает Назар.

По словам эксперта, еще до начала крупномасштабного вторжения украинские киберспециалисты отмечали, что еще с лета 2021 года российские хакеры управляемые спецслужбами РФ уже пытались разворачивать свою активность на ключевых объектах украинской инфраструктуры. В случае успешных вторжений они не наносили вред, а оставляли "закладки", чтобы позже можно было проникнуть в систему. А 24 феврали они начали активно действовать.

Согласно исследованию Агентства по кибербезопасности США, подконтрольные российскому Минобороны хакеры атаковали мобильные устройства украинских военнослужащих, пытаясь похитить конфиденциальную боевую информацию, которая может помочь оккупантам в войне против Украины.

Ранее Фокус рассказывал, что хакеры СБУ взламывают технику россиян прямо на фронте. Украинские кибербойцы успешно атакуют дроны, камеры и базы данных РФ, но для этого им нужно находиться очень близко к целям на поле боя.