"Збирають навіть звичайні звіти про прильоти": експерт розповів про активність хакерів РФ (відео)

Особливу активність підконтрольних ГРУ РФ хакерських угруповань кіберексперти з CERT-UA спостерігали незадовго до війни.

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Наразі російських хакерів, які перебувають на утриманні та під контролем ГРУ і військової розвідки РФ, дуже цікавлять уся інформація і статистика по Україні, а також кроки нашої країни щодо санкційного тиску на Росію. Про це YouTube-каналу Держспецзв'язку розповів фахівець Урядової команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA Назар Тимошик.

Наразі російських хакерів цікавить активність України у сфері міжнародних санкцій проти Росії. Вони хочуть знати, які кроки зробить Україна в цьому аспекті.

"Вони хочуть знати, що Україні відомо про російський бізнес, схеми або сірий імпорт, а також темні шляхи обходу санкцій, щоб встигнути підготуватися до захисту від них", — каже Назар Тимошик.

Звісно окупантів дуже цікавить, як готується Україна до можливих провокацій на Запорізькій АЕС з боку Росії. Так само їм цікаві секретні дані та звіти про наслідки удару Росії по Каховській ГЕС.

"Їх навіть цікавлять чергові звіти чиновників щодо прильотів у той чи інший об'єкт. Зламавши пошту, хакери можуть подивитися ці звіти та збирати для ГРУ РФ статистику про успішність запусків дронів і ракет", — зазначає Назар.

За словами експерта, ще до початку великомасштабного вторгнення українські кіберфахівці зазначали, що ще з літа 2021 року російські хакери, керовані спецслужбами РФ, уже намагалися розгортати свою активність на ключових об'єктах української інфраструктури. У разі успішних вторгнень вони не завдавали шкоди, а залишали "закладки", щоб пізніше можна було проникнути в систему. А 24 лютого вони почали активно діяти.

Згідно з дослідженням Агентства з кібербезпеки США, підконтрольні російському Міноборони хакери атакували мобільні пристрої українських військовослужбовців, намагаючись викрасти конфіденційну бойову інформацію, яка може допомогти окупантам у війні проти України.

Раніше Фокус розповідав, що хакери СБУ зламують техніку росіян прямо на фронті. Українські кібербійці успішно атакують дрони, камери та бази даних РФ, але для цього їм потрібно перебувати дуже близько до цілей на полі бою.