Теперь дроны не страшны: машина для пехоты The Beast имеет РЭБ, пулемет и миномет (видео)

Боевой транспорт обладает всем необходимым для поддержки наступающих сил и может даже развернуть собственный миномет.

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Компания Flyer Defense, которая выпускает военную технику, представила на выставке Ассоциации армии США (AUSA) специальную машину пехоты Flyer 72, способную противостоять воздушным и наземным целям. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Flyer 72, которой инженеры и разработчики дали неофициальное прозвище The Beast (Зверь), может применяться для различных боевых сценариев, где пехотинцам нужно вести активные наступательные действия или оборонять конкретные важные точки поля боя. Как утверждают в компании, Flyer 72 объединила в себе ряд передовых систем для противодействия любому типу современных угроз.

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Например, у этого транспорта есть возможность бороться с беспилотниками с помощью сразу четырех модулей радиоэлектронной борьбы, обеспечивающих охват в 360 градусов. Способна машина поддержать войска огнем и своим мощным крупнокалиберным пулеметом. А в качестве более мощного аргумента есть возможность развернуть штатный миномет, стреляющий 120 мм снарядами по врагу. "Зверь" включает в себя 120-мм минометную систему "Scorpion Shoot and Scoot", многоцелевую РЛС Hemisphere Leonardo DRS, систему дистанционного вооружения Kongsberg и систему защиты от дронов D-Fend Solutions EnforceAir.

У Flyer 72 есть даже свой собственный миномет Фото: Flyer Defense

"Прочная конструкция машины обеспечивает эффективность в решении современных боевых задач, с которыми сталкиваются в сейчас бойцы, — сказал основатель и генеральный директор Flyer Defense Одед Нехуштан. — В наших планах была и остается задача создавать боевые платформы, которые способны гибко адаптироваться на поле боя".

Ранее Фокус сообщал, что компания Rheinmetall показала комплект автономии PATH A-Kit. Эта система включает в себя беспроводную технологию, которая загружается на планшет оператора, позволяющий ему удаленно управлять боевой платформой.

Тем временем в США разрабатывается новая армейская инициатива, по которой пехотные подразделения будут оснащать боевыми роботами. По плану боевые отряды из троих человек будут передвигаться в броневике и управлять двумя боевыми роботами, идущими впереди в атаку.