Тепер дрони не страшні: машина для піхоти The Beast має РЕБ, кулемет і міномет (відео)

Бойовий транспорт має все необхідне для підтримки наступаючих сил і може навіть розгорнути власний міномет.

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Компанія Flyer Defense, яка випускає військову техніку, представила на виставці Асоціації армії США (AUSA) спеціальну машину піхоти Flyer 72, здатну протистояти повітряним і наземним цілям. Про це повідомляють на офіційному сайті компанії.

Flyer 72, якій інженери та розробники дали неофіційне прізвисько The Beast (Звір), може застосовуватися для різних бойових сценаріїв, де піхотинцям потрібно вести активні наступальні дії або обороняти конкретні важливі точки поля бою. Як стверджують у компанії, Flyer 72 об'єднала в собі низку передових систем для протидії будь-якому типу сучасних загроз.

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Наприклад, у цього транспорту є можливість боротися з безпілотниками за допомогою одразу чотирьох модулів радіоелектронної боротьби, що забезпечують охоплення в 360 градусів. Здатна машина підтримати війська вогнем і своїм потужним великокаліберним кулеметом. А як потужніший аргумент є можливість розгорнути штатний міномет, що стріляє 120 мм снарядами по ворогу. "Звір" містить 120-мм мінометну систему "Scorpion Shoot and Scoot", багатоцільову РЛС Hemisphere Leonardo DRS, систему дистанційного озброєння Kongsberg і систему захисту від дронів D-Fend Solutions EnforceAir.

У Flyer 72 є навіть свій власний міномет Фото: Flyer Defense

"Міцна конструкція машини забезпечує ефективність у вирішенні сучасних бойових завдань, з якими стикаються нині бійці, — сказав засновник і генеральний директор Flyer Defense Одед Нехуштан. — У наших планах було і залишається завдання створювати бойові платформи, які здатні гнучко адаптуватися на полі бою".

Раніше Фокус повідомляв, що компанія Rheinmetall показала комплект автономії PATH A-Kit. Ця система містить бездротову технологію, яка завантажується на планшет оператора, що дає йому змогу дистанційно керувати бойовою платформою.

Тим часом у США розробляється нова армійська ініціатива, за якою піхотні підрозділи оснащуватимуть бойовими роботами. За планом бойові загони з трьох осіб пересуватимуться в броньовику і керуватимуть двома бойовими роботами, що йдуть попереду в атаку.