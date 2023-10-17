Военные Израиля следят за сектором Газа через смартфоны: зачем это нужно ЦАХАЛ

Иногда офицеры ЦАХАЛ даже звонят палестинцам сообщая о необходимости эвакуироваться, а так же сбрасывают листовки с самолетов.

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Израильские военные внимательно следят за количеством пользователей смартфонов в секторе Газа, чтобы определить их оставшееся количество и оценить возможность наземной операции предотвратив большое количество жертв среди мирного населения. Об этом пишет в своем большом материале издание The New-York Times из США.

Американских журналистов пустили на секретную базу на юге Израиля, где, по их словам, специалисты следят за перемещением сотен тысяч жителей Газы на огромном экране компьютера. Используя данные, собранные в основном с более чем миллиона мобильных телефонов, на карте представлены данные в реальном времени, сколько жителей Газы прислушались к требованию Израиля покинуть территорию до начала военной операции.

Некоторые районы были окрашены в белый и красный цвета на экране, что позволяет предположить, что в них по-прежнему проживает большая часть их жителей. Но все большее число районов становилось зеленым и желтым, сигнализируя о том, что большая часть их жителей уехала.

"Это не идеальная система на 100 процентов, но она дает вам информацию, необходимую для принятия решения", — сказал журналистам бригадный генерал Уди Бен Муха, курирующий процесс мониторинга.

Офицеры ЦАХАЛ напрямую звонят палестинцам, а самолеты ВВС Израиля сбросили листовки, в которых призвали жителей Газы эвакуироваться и игнорировать требования ХАМАСа оставаться на местах. Как рассказывает издание, на интерактивной карте перед журналистами и генералом становилось все меньше и меньше красных и белых пятен: к полудню понедельника до 700 000 жителей Газы двинулись на юг, но до сих пор 400 000 остаются на севере.

ЦАХАЛ продолжает мониторить обстановку и собирать данные, ведь на их основе будет приниматься решение, какой тип оружия, как и где будет использоваться в наземной операции. Этот же метод мониторинга уже использовался во время ударов израильских ВВС по Рималу, богатому району города Газа, который остался в руинах после бомбардировки в прошлый вторник в отместку за нападения ХАМАС.

Ранее Фокус сообщал, что Израиль глушит навигацию дронов ХАМАС. Однако такие способы радиоэлектронной борьбы несут угрозы обычным гражданам.