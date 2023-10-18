Сыграют решающую роль в победе: ВСУ начали использовать автономные дроны-убийцы (видео)

Украинские беспилотники Saker Scout могут нести до трех килограммов бомб и работают вместе с системой Delta для создания карт поля боя.

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Украинские беспилотники Saker Scout, оснащенные искусственным интеллектом, теперь используются для автономного поиска и нанесения ударов по российским войскам без участия человека. Об этом говорится в материале Forbes, опубликованном во вторник, 17 октября.

Беспилотники Saker Scout способны обнаруживать и атаковать различные типы российских военных объектов в районах, где радиопомехи мешают связи с другими летательными аппаратами. Эти небольшие квадрокоптеры могут нести до трех килограммов бомб и уже доказали свою эффективность в уничтожении тяжелых танков. Технология искусственного интеллекта, используемая в этих дронах, первоначально была разработана для беспилотных систем технического зрения в сельском хозяйстве, но затем была модифицирована, чтобы помогать военным обнаруживать технику, скрытую растительностью или камуфляжем.

Комплекс Saker постоянно совершенствуется для распознавания новых типов объектов или транспортных средств, она уже взаимодействует со всеми существующими системами ситуационной осведомленности Сил обороны Украины, в частности, в систему "Дельта", которая объединяет данные с беспилотников и спутников для создания подробных карт поля боя. В конечном итоге разработчики хотят, чтобы БПЛА могли быстро и эффективно наносить удары без участия человека. По их мнению, это может сыграть решающую роль в победе над российскими войсками. Несмотря на призывы против использования автономных роботов-убийц, компания Saker считает: ее система искусственного интеллекта может спасти жизни людей, и постоянно работает над ее обновлением и усовершенствованием.

Так выглядит дрон Saker Scout, которым уже пользуются украинские военные на передовой Фото: Минобороны Украины

Технические характеристики беспилотника Saker Scout

дальность полета — до 10 км;

оснащение — инфракрасная оптика для работы ночью;

система наведения — инерциальная, позволяет повысить устойчивость дрона к средствам РЭБ.

Беспилотники Saker Scout способны самостоятельно находить, идентифицировать и атаковать 64 различных типа российских "военных объектов", действуя в районах, где радиопомехи блокируют связь и не позволяют работать другим беспилотникам. ИИ Saker также способен осуществлять визуальную навигацию по известным ориентирам на местности, что позволяет беспилотнику найти дорогу даже в случае помех GPS.

Saker Scout может выступать в роли охотника для команд FPV-штурмовиков: ИИ выступает в роли наблюдателя, указывающего цели, и автоматически передает данные операторам FPV-штурмовиков, которые проверяют цель перед нанесением по ней удара. В комплекс входят флагманский дрон-разведчик, а также несколько дронов-камикадзе типа FPV, которые корректируются, в частности, с помощью флагманского дрона.

Отметим, что компания Saker была основана в 2021 году для разработки доступного искусственного интеллекта для малого бизнеса с применением в качестве беспилотных систем технического зрения для защиты сельскохозяйственных культур. После вторжения России компания переключилась на оказание помощи военным. Одним из первых требований бойцов ВСУ был ИИ, помогающий оператору беспилотника обнаружить транспортные средства, скрытые растительностью или камуфляжем.

Напомним, 4 сентября стало известно, что дроны с ИИ SAKER SCOUT одобрили для применения ВСУ. Эти беспилотники преодолевает расстояние в 10 километров и распознают тип объектов для атаки благодаря машинному зрению, от которого почти невозможно спрятаться.

А во второй половине июля СМИ показали, как украинские дроны с ИИ уничтожают спрятанную технику российской армии. БПЛА замечают объекты, которые не может увидеть человеческий глаз, а затем сами же уничтожают их бомбами, помогая артиллерии экономить снаряды.