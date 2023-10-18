Бьют на расстоянии до 60 км: Греция показала новые дроны-камикадзе AIHMI AHM-1X (видео)

Новыми БПЛА предлагают сбрасывать с больших беспилотников или вертолетов, производство планируют начать под конец 2024 года.

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На выставке AUSA в США греческий стартап S.A.S. technology представил новинку — боеприпас автономного базирования AIHMI AHM-1X. Об этом в интервью Breaking Defense рассказал разработчик технологии S.A.S. Кристос Кристоу.

AIHMI AHM-1X может быть интегрирована в беспилотник SARISA или вертолеты. Боеприпас может быть сброшен как бомба и скользить на расстоянии 15 километров без двигателя, а затем использовать двигатель для продолжения полета еще на 50 километров.

AIHMI AHM-1X имеет дальность 60 км. В качестве боеголовки выступает неуправляемая ракета Hydra 70. Барражирующий боеприпас может развивать скорость до 140 км/ч. Spirit Aeronautical Systems отмечает, что AIHMI AHM-1X может быть оружием для вертолетов и более крупных беспилотников.

Разработчик уже активно ищет партнеров для сотрудничества и интеграции своих систем. Они уже получили запросы от американских структур, военных и других компаний. Компания также проявляет интерес к сотрудничеству с греческой армией. Они сотрудничают с партнерами по всей Европе в рамках программы Европейского оборонного фонда (EDF). Известно, что AIHMI AHM-1X находится в стадии разработки и будет готов к производству к концу 2024 года.

Так выглядит платформа AIHMI AHM-1X, которую компания-разработчик планирует "поставить на поток" Фото: Breaking Defense

Отметим, что разработчик рассказал о создании полутораметрового квадрокоптера SARISA SRS-1A с ракетной установкой RL275-1S.

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Впервые в истории: дрон SARISA SRS-1X начал запускать ракеты Hydra 70 (видео)

"Это уникальная система, которая не разрабатывается другими. Обычно ракеты выпускаются с больших вертолетов типа Apache и Cobra. Мы предлагаем альтернативное решение этой проблемы, спасая жизни людей с помощью беспилотника", — сказал вице-президент компании S.A.S. по технологиям Фотис Кампиотис.

Эта система вызвала повышенный интерес со стороны Украины и других стран. Квадрокоптер оснащен ракетной установкой RL275-1S, которая поражает цели с высокой точностью на расстоянии от одного метра до километра. Ракеты выпускаются с помощью разработанного стартапом механизма, который поглощает кинетическую энергию, возникающую при стрельбе.

Система может быть использована как в военных, так и в гражданских целях, например для транспортировки и логистики. Техника может иметь любой тип связи. Однако в настоящее время квадрокоптер не может быть подключен к Link-16, поскольку не получил соответствующего заказа, но беспилотник не зависит от обмена данными. Компания S.A.S Technology сообщила, что успешные испытания по запуску ракеты уже проведены, и система готова к производству.

Дрон SARISA SRS-1A на выставке AUSA в США Фото: Breaking Defense

Напомним, в первой половине мая мы уже писали о том, что необычный дрон Aihmi сделает ракеты еще опаснее. БПЛА Aihmi AHM-1X значительно увеличивает дальность ударов и позволяет управлять даже неуправляемыми ракетами.

Кроме того несколькими днями ранее стало известно о том, что Украина заинтересовалась дроном SARISA SRS-1A, который может уничтожать бронетехнику противника. Дрон можно оснастить различными ракетами, а так же использовать для обеспечения логистики боевых подразделений на линии фронта.