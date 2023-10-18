Б'ють на відстані до 60 км: Греція показала нові дрони-камікадзе AIHMI AHM-1X (відео)

Новими БПЛА пропонують скидати з великих безпілотників або вертольотів, виробництво планують почати під кінець 2024 року.

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На виставці AUSA у США грецький стартап S.A.S. technology представив новинку — боєприпас автономного базування AIHMI AHM-1X. Про це в інтерв'ю Breaking Defense розповів розробник технології S.A.S. Крістос Крістоу.

AIHMI AHM-1X може бути інтегрована в безпілотник SARISA або вертольоти. Боєприпас може бути скинутий як бомба і ковзати на відстані 15 кілометрів без двигуна, а потім використовувати двигун для продовження польоту ще на 50 кілометрів.

AIHMI AHM-1X має дальність 60 км. Як боєголовка виступає некерована ракета Hydra 70. Боєприпас, що баражує, може розвивати швидкість до 140 км/год. Spirit Aeronautical Systems зазначає, що AIHMI AHM-1X може бути зброєю для вертольотів і більших безпілотників.

Розробник уже активно шукає партнерів для співпраці та інтеграції своїх систем. Вони вже отримали запити від американських структур, військових та інших компаній. Компанія також виявляє інтерес до співпраці з грецькою армією. Вони співпрацюють з партнерами по всій Європі в рамках програми Європейського оборонного фонду (EDF). Відомо, що AIHMI AHM-1X перебуває на стадії розробки і буде готовий до виробництва до кінця 2024 року.

Так виглядає платформа AIHMI AHM-1X, яку компанія-розробник планує "поставити на потік" Фото: Breaking Defense

Зазначимо, що розробник розповів про створення півтораметрового квадрокоптера SARISA SRS-1A з ракетною установкою RL275-1S.

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Вперше в історії: дрон SARISA SRS-1X почав запускати ракети Hydra 70 (відео)

"Це унікальна система, яка не розробляється іншими. Зазвичай ракети випускаються з великих вертольотів типу Apache і Cobra. Ми пропонуємо альтернативне розв'язання цієї проблеми, рятуючи життя людей за допомогою безпілотника", — сказав віцепрезидент компанії S.A.S. з технологій Фотіс Кампіотіс.

Ця система викликала підвищений інтерес з боку України та інших країн. Квадрокоптер оснащений ракетною установкою RL275-1S, яка вражає цілі з високою точністю на відстані від одного метра до кілометра. Ракети випускаються за допомогою розробленого стартапом механізму, який поглинає кінетичну енергію, що виникає під час стрільби.

Система може бути використана як у військових, так і в цивільних цілях, наприклад для транспортування і логістики. Техніка може мати будь-який тип зв'язку. Однак наразі квадрокоптер не може бути підключений до Link-16, оскільки не отримав відповідного замовлення, але безпілотник не залежить від обміну даними. Компанія S.A.S Technology повідомила, що успішні випробування із запуску ракети вже проведено, і система готова до виробництва.

Дрон SARISA SRS-1A на виставці AUSA у США Фото: Breaking Defense

Нагадаємо, у першій половині травня ми вже писали про те, що незвичайний дрон Aihmi зробить ракети ще небезпечнішими. БПЛА Aihmi AHM-1X значно збільшує дальність ударів і дає змогу керувати навіть некерованими ракетами.

Крім того, кількома днями раніше стало відомо про те, що Україна зацікавилася дроном SARISA SRS-1A, який може знищувати бронетехніку противника. Дрон можна оснастити різними ракетами, а так само використовувати для забезпечення логістики бойових підрозділів на лінії фронту.