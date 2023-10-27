Вытащит раненых бойцов с поля боя: в Украине cоздали робота-эвакуатора MedEvac (видео)

По словам разработчика Владимира Яценко, спустя несколько недель роботов запустят в серийное производство. Они уже могут перевозить человека весом 95 кг.

Related video

Украинские инженеры создали инновационного робота MedEvac, предназначенного для эвакуации раненых бойцов с поля боя и он сейчас проходит доработку и тестирование. Об этом сообщает Defence Blog.

Как отмечает портал, одним из наиболее критических периодов для раненого солдата является время между получением ранения и получением медицинской помощи. Именно в этот решающий период происходит большинство жертв. Разработчики этого робота-эвакуатора MedEvac надеются значительно сократить время, необходимое для доставки раненых солдат в безопасное место, потенциально спасая бесчисленное количество жизней на войне.

Важно

В Украине создали гусеничные носилки для эвакуации раненых: чем помогут ВСУ (фото)

Один из разработчиков робота, Владимир Яценко, написал на своей странице Facebook, что сейчас дорабатывается система автопилота для MedEvac и модуль связи. "Я перфекционист и отказываюсь предоставлять что-то меньшее, чем высочайшее качество, — написал Владимир Яценко. — Еще осталось несколько недель до массового производства".

Робот способен перевозить реального человека грузоподъемностью до 100 килограммов. Он имеет дальность действия до 10 километров, имеет защищенный радиоканал, потоковое видео высокой четкости и оснащен системой ретрансляции "Довбуш" для управления беспилотными системами. Любопытно, что на каждое колесо дрона установлен отдельный электродвигатель, что улучшает маневренность и проходимость беспилотной платформы.

Использование этого нового робота обеспечивает более эффективный способ развертывания личного состава, поскольку беспилотный робот может выполнять конкретные задачи, не подвергая риску жизни солдат, отмечает портал Defence Blog. Разработка этого робота для медицинской эвакуации представляет собой значительный шаг вперед в боевых медицинских операциях, где время часто имеет решающее значение.

Ранее Фокус рассказывал, что в Запорожье наладили выпуск внедорожников для эвакуации раненых с поля боя. Украинский багги может перевезти двоих раненых на носилках. У авто простая конструкция и его несложно отремонтировать. Производство внедорожников наладила группа волонтеров.