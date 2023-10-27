Витягне поранених бійців із поля бою: в Україні створили робота-евакуатора MedEvac (відео)

За словами розробника Володимира Яценка, через кілька тижнів роботів запустять у серійне виробництво. Вони вже можуть перевозити людину вагою 95 кг.

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Українські інженери створили інноваційного робота MedEvac, призначеного для евакуації поранених бійців з поля бою, і він наразі проходить доопрацювання та тестування. Про це повідомляє Defence Blog.

Як зазначає портал, одним із найбільш критичних періодів для пораненого солдата є час між отриманням поранення та отриманням медичної допомоги. Саме в цей вирішальний період відбувається більшість жертв. Розробники цього робота-евакуатора MedEvac сподіваються значно скоротити час, необхідний для доставки поранених солдатів у безпечне місце, потенційно рятуючи незліченну кількість життів на війні.

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Один із розробників робота, Володимир Яценко, написав на своїй сторінці Facebook, що наразі доопрацьовується система автопілота для MedEvac і модуль зв'язку. "Я перфекціоніст і відмовляюся надавати щось менше, ніж найвища якість, — написав Володимир Яценко. — Ще залишилося кілька тижнів до масового виробництва".

Робот здатен перевозити реальну людину вантажопідйомністю до 100 кілограмів. Він має дальність дії до 10 кілометрів, має захищений радіоканал, потокове відео високої чіткості та оснащений системою ретрансляції "Довбуш" для управління безпілотними системами. Цікаво, що на кожне колесо дрона встановлено окремий електродвигун, що покращує маневреність і прохідність безпілотної платформи.

Використання цього нового робота забезпечує більш ефективний спосіб розгортання особового складу, оскільки безпілотний робот може виконувати конкретні завдання, не піддаючи ризику життя солдатів, зазначає портал Defence Blog. Розробка цього робота для медичної евакуації являє собою значний крок вперед у бойових медичних операціях, де час часто має вирішальне значення.

Раніше Фокус розповідав, що в Запоріжжі налагодили випуск позашляховиків для евакуації поранених з поля бою. Український баггі може перевезти двох поранених на ношах. У авто проста конструкція і його нескладно відремонтувати. Виробництво позашляховиків налагодила група волонтерів.