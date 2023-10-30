"Поставили задолго до войны": через какие приложения россияне отслеживают смартфоны ВСУ

Оккупанты видят местоположение и маршруты украинских военных на картах благодаря GPS-данным, которые тайно отправляют разные приложения на мобильных телефонах.

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Многие приложения на смартфонах может отправлять в Россию данные и выдавать, где украинские военные находятся на фронте. Военнослужащий и специалист по связи Сергей Бескрестнов с позывным "Флэш" на своей странице в Facebook рассказал, какие именно программы нужно удалить с гаджетов, чтобы не выдавать местоположение.

Как отметил эксперт, любая программа может потенциально отправлять на серверы своих разработчиков данные с координатами пользователя. У некоторых же военных на телефонах до сих пор есть российские программы, которые на первый взляд могут казаться безобидными, например, сервис для заказа такси Uber, карты 2GIS, "Яндекс", видеоигры.

"Вы их поставили задолго до полномасштабної війни и не знаете, что за ними стоит РФ. Удалите все лишнее и скажите собратьям. Противник через приложения прямо сейчас отслеживает пути перемещения ВСУ", — заявил Сергей Флэш.

В доказательство он опубликовал скриншоты постов в одном из российских Telegram-каналов, к которым прикреплены карты с метками. Пишут, будто это маршруты украинских военных по данным спутниковой системы GPS. Россияне видят в сервисах "Яндекс", где смартфоны часто перемещаются вблизи Работино, Авдеевки, Орехова. Благодаря этому они оценивают логистику, узнают позиции "глушилок", возле которых дроны сбиваются с курса, и получают другую ценную информацию.

"Грубо говоря, это все сервисы, на которых установлено хотя бы одно приложение "Яндекс". Касается это и "Яндекс-такси" и, возможно, Uber", — пишут российские источники.

Сергей Бескрестнов в комментариях добавил, что многие военные в Украине любят пользоваться приложением с картами Maps.me, а это полностью российский проект. По данным "Википедии", ее разработала компания MapsWithMe с главным офисом в Швейцарии и центром разработки в Беларуси. В 2014 году проект купила российская Mail.ru Group, которая в 2020 году продала его южнокорейской Daegu Limited. Последняя входит в Parity.com Group, предоставляющую услуги мгновенных денежных переводов — ее основателями являются Виктор Мангазеев и Алекс Гребнев, пишет издание VC.ru.

Важно

Российские хакеры взламывают телефоны бойцов ВСУ, чтобы узнать военные планы, — CNN

Один из комментаторов обратил внимание, что недавно приобрел смартфон финского бренда Nokia и обнаружил на нем предустановленные приложения "Яндекс", хотя продавец и локализация — украинские. Другие пишут, что таким же грешит китайская Xiaomi.

Пользователь Виталий Русин-Украинец предложил запретить любые смартфоны в зоне боевых действий и перевести военных на кнопочные телефоны. Сергей Флэш заявил, что это плохой выход, поскольку такие средства связи, использующие сети 2G, гарантированно выявят беспилотники российского комплекса "Леер-3".

"Если смартфон будет видеть свою сеть 3g/4g, то "Леер" его не перетянет к себе, а кнопочный 2G 100% заберет", — отметил он.

Ранее писали, как комплексы "Леер-3" пеленгуют телефоны бойцов ВСУ. Они состоят из 2-3 разведывательных БПЛА "Орлан-10" и грузовиков "КАМАЗ", на которых установлены передатчики с антеннами, система электропитания и места для операторов. На борту "Орлана" находятся ложная базовая станция связи, сигнал которой пересиливает вышки сотовых операторов. И тоге мобильный телефон подключается к сети и регистрируется в ней, военный видит сеть, но никуда не может позвонить. Россияне же в это время фиксируют номер SIM-карты и координаты устройства с точностью до 100 метров.

Писали также, что украинцы отправляют свои данные и деньги в Россию, пользуясь российскими приложениями, часто даже не зная об этом. Исследователи назвали, какие программы стоит удалить со смартфонов, чтобы не помогать оккупантам.