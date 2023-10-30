"Поставили задовго до війни": через які додатки росіяни відстежують смартфони ЗСУ

Окупанти бачать місце розташування і маршрути українських військових на картах завдяки GPS-даним, які таємно надсилають різні додатки на мобільних телефонах.

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Багато додатків на смартфонах може відправляти в Росію дані і видавати, де українські військові перебувають на фронті. Військовослужбовець і фахівець зі зв'язку Сергій Безкрестнов із позивним "Флеш" на своїй сторінці у Facebook розповів, які саме програми потрібно видалити з гаджетів, щоб не видавати місце розташування.

Як зазначив експерт, будь-яка програма може потенційно відправляти на сервери своїх розробників дані з координатами користувача. У деяких же військових на телефонах досі є російські програми, які на перший погляд можуть здаватися нешкідливими, наприклад, сервіс для замовлення таксі Uber, карти 2GIS, "Яндекс", відеоігри.

"Ви їх поставили задовго до повномасштабної війни і не знаєте, що за ними стоїть РФ. Видаліть усе зайве і скажіть побратимам. Противник через застосунки просто зараз відстежує шляхи переміщення ЗСУ", — заявив Сергій Флеш.

На доказ він опублікував скріншоти постів в одному з російських Telegram-каналів, до яких прикріплені карти з мітками. Пишуть, ніби це маршрути українських військових за даними супутникової системи GPS. Росіяни бачать у сервісах "Яндекс", де смартфони часто переміщуються поблизу Роботино, Авдіївки, Оріхова. Завдяки цьому вони оцінюють логістику, дізнаються позиції "глушилок", біля яких дрони збиваються з курсу, та отримують іншу цінну інформацію.

"Грубо кажучи, це всі сервіси, на яких встановлено хоча б один додаток "Яндекс". Стосується це і "Яндекс-таксі" і, можливо, Uber", — пишуть російські джерела.

Сергій Бескрестнов у коментарях додав, що багато військових в Україні полюбляють користуватися додатком із картами Maps.me, а це повністю російський проєкт. За даними"Вікіпедії", її розробила компанія MapsWithMe з головним офісом у Швейцарії та центром розробки в Білорусі. У 2014 році проєкт купила російська Mail.ru Group, яка 2020 року продала його південнокорейській Daegu Limited. Остання входить до Parity.com Group, що надає послуги миттєвих грошових переказів — її засновниками є Віктор Мангазеєв і Алекс Гребньов, пише видання VC.ru.

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Російські хакери зламують телефони бійців ЗСУ, щоб дізнатися військові плани, — CNN

Один із коментаторів звернув увагу, що нещодавно придбав смартфон фінського бренду Nokia і виявив на ньому встановлені додатки "Яндекс", хоча продавець і локалізація — українські. Інші пишуть, що таким же грішить китайська Xiaomi.

Користувач Віталій Русин-Українець запропонував заборонити будь-які смартфони в зоні бойових дій і перевести військових на кнопкові телефони. Сергій Флеш заявив, що це поганий вихід, оскільки такі засоби зв'язку, що використовують мережі 2G, гарантовано виявлять безпілотники російського комплексу "Леєр-3".

"Якщо смартфон бачитиме свою мережу 3g/4g, то "Леєр" його не перетягне до себе, а кнопковий 2G 100% забере", — зазначив він.

Раніше писали, як комплекси "Леєр-3" пеленгують телефони бійців ЗСУ. Вони складаються з 2-3 розвідувальних БПЛА "Орлан-10" і вантажівок "КАМАЗ", на яких встановлені передавачі з антенами, система електроживлення і місця для операторів. На борту "Орлана" знаходяться помилкова базова станція зв'язку, сигнал якої пересилює вишки стільникових операторів. І тоді мобільний телефон підключається до мережі та реєструється в ній, військовий бачить мережу, але нікуди не може зателефонувати. Росіяни ж у цей час фіксують номер SIM-карти та координати пристрою з точністю до 100 метрів.

Писали також, що українці відправляють свої дані та гроші до Росії, користуючись російськими додатками, часто навіть не знаючи про це. Дослідники назвали, які програми варто видалити зі смартфонів, щоб не допомагати окупантам.