"Мангал использован по назначению": дрон-камикадзе ВСУ испепелил вражеский Т-80 (видео)

Российские оккупанты надеялись защитить свою технику с помощью "зубов дракона", однако для FPV-дрона Rusoriz они не стали преградой.

Related video

Бойцы подразделения "Гаруда" 46-й отдельной аэромобильной бригады с помощью дрона-камикадзе уничтожили российский танк Т-80, несмотря на то, что оккупанты оснастили военную технику защитным сооружением. Соответствующее видео опубликовал волонтер и блогер Сергей Стерненко в своем Telegram-канале в воскресенье, 29 октября.

На видеокадрах можно увидеть, как FPV-дрон Rusoriz, контролируемый оператором БПЛА, преодолевает расстояние до российского танка Т-80. Оккупанты, боясь атак ВСУ, оснастили бронированную технику "мангалом" — металлическим сооружением, которое прикрывает от ударов сверху башню — самую уязвимую деталь конструкции танка.

Однако это не помешало беспилотнику успешно поразить свою цель. Дрон-разведчик, который сопровождал Rusoriz во время операции, зафиксировал, как после удара внутри военной техники вспыхнуло пламя и повалил густой дым.

Важно

"Ни единого шанса на спасение": дроны ВСУ уничтожили российскую БМП, как это удалось (видео)

Отметим, что украинских бойцов от российских оккупантов отделяло защитное заграждение "зубы дракона". Это небольшие бетонные пирамиды, которые россияне выставили сразу в несколько рядов. По задумке такая преграда должна была помешать ВСУ атаковать позиции ВС РФ бронетехникой. Однако противник не учел, что украинские военные для поражения вражеской техники и живой силы противника уже давно активно используют дроны.

Напомним, 16 октября дрон НГУ поразил цель под огнем из трассирующих пуль. Светящиеся в полете пули проходили очень близко к дрону, но не задели его. В то же самое время экипаж "Самосуд" осторожно подводил БПЛА к цели: автомобилю УАЗ, который с включенными фарами двигался по дороге.

А в начале октября FPV-дрон нашел уязвимое место у российского танка Т-72 и превратил его в металлолом. Танк дислоцировался в посадке, и его экипаж обстреливал бойцов Вооруженных Сил Украины. Оператор беспилотника отправил на позиции оккупантов дрон-камикадзе с крафтовым именем "Rusoriz". БПЛА успешно преодолел расстояние и поразил Т-72 точным ударом.