Сделали шаг к самым дешевым беспилотникам в мире: Китай разработал бюджетный двигатель

Инновационный реактивный двигатель дает Китаю еще одно конкурентное преимущество перед США, поскольку оба соперника видят в беспилотных роях будущее войны, считают эксперты и журналисты.

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Китай разработал недорогой двигатель для беспилотников, который может открыть путь к производству самых современных и экономичных беспилотников. Об этом сообщает медиа South China Morning Post.

СМИ пишет о том, что новое поколение высокоскоростных беспилотников с большой продолжительностью полета, работающих на недорогих реактивных двигателях, поступило на вооружение в Китае.

Новые китайские беспилотники отличаются от других моделей низкой стоимостью источника энергии, и эта инновация может вызвать гонку вооружений, поскольку США начинают свою программу по наращиванию производства этого оружия.

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Таким образом технологический прорыв позволит Вооруженным силам КНР получать высокоэффективные двигатели для реактивных беспилотников по цене, составляющей менее одной пятой от мировой.

Инженер-теплофизик Чжу Цзюньцян слова которого приводит СМИ, высказал свою версию того, почему беспилотники с новыми двигателями вызвали у военных одобрение.

По его словам, армия приняла новый двигатель главным образом потому, что он потребляет почти на треть меньше топлива, чем нынешние двухвальные двигатели, а также потому, что затраты на техническое обслуживание будут значительно дешевле за счет уменьшения количества механических компонентов на 70%.

В отличие от этого, отмечает медиа, высокоскоростной военный беспилотник, работающий на реактивном двигателе, обычно относят к ценным активам, но из-за высокой стоимости в большинстве военных арсеналов они находятся в небольшом количестве. Например, на беспилотнике RQ-4 Global Hawk производства Northrop Grumman установлен турбовентиляторный двигатель AE3007, поставляемый компанией Rolls-Royce по цене $4 млн. за единицу.

Напомним, в сентябре Китай показал свой первый ударный дрон KVD002. Основные характеристики дрона засекречены, но его уже сравнивают с китайским Caihong-4.

Ранее Фокус сообщал, что китайский аналог Shahed-136 прошел испытания. БПЛА Sunflower-200 гораздо "умнее" Shahed, а также оснащены оптикой для нанесения более точных ударов, считают эксперты.