Прорыв в сфере беспилотников: как робот Barkan-2 научился стрелять разными БПЛА

Barkan-2 вооружили водородной установкой Hydro-Launch и двумя разными пусковыми системами, соединенными в единый модуль. Благодаря этому дроны могут одновременно выполнять разные боевые задачи.

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Разработанный турецкой компанией Havelsan наземный беспилотный аппарат Barkan-2, оснащенный водородной пусковой установкой Hydro-Launch, впервые в мире выполнил стрельбу разными боеприпасами с одной башни. Об этом сообщает медиа Defense Mirror.

Инженеры Havelsan провели испытания Barkan-2 после недавнего успешного запуска ракеты с лазерным наведением ROKETSAN METE с беспилотного аппарата Barkan-1. на этот раз беспилотник вооружили специальной системой из двух пусковых установок, соединенных в один башенный модуль: одна из них оснащена системой лазерного наведения для разведки, а другая выстреливает дроны-камикадзе. Благодаря этому Barkan-2 смог выполнить поставленные задачи на расстоянии от 2 до 15 км.

Во время испытаний наземный аппарат запустил разведывательно-наблюдательные и дроны-камикадзе производства Gürbağ Defense. Ударный БПЛА с электрическим двигателем может поражать цели на расстоянии до 15 км, подниматься на высоту 3 000 метров и проводить в воздухе до 40 минут. Возможность одновременного запуска нескольких разных боеприпасов с одной башни считается новаторским достижением на международной арене.

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Еще одной особенностью Barkan-2 является водородная установка Hydro-Launch, разработанная компанией Gürbağ Defence, которая и позволяет последовательно запускать боеприпасы. Система использует для стрельбы только водород, поэтому ей не нужны никакие взрывчатые вещества — это гораздо надежнее методов "жесткого пуска" НАТО и "холодного пуска" стран Востока, ведь исключает взрыв пиротехнических газов, отказ двигателей в полете, повреждение платформы из-за высокой температуры и нарушение работы датчиков.

Как передает Daily Sabah, Вейсел Атаоглу, директор по разработке и производству продукции Havelsan, сказал, что барражирующие боеприпасы также могут быть снабжены возможностями работы роем, и что таким образом компания стремится повысить боевые возможности армии.

"Мы отразили концепцию использования всех систем как стаи как на суше, так и в воздухе, и на море. Вторая цель здесь — обеспечить, чтобы 8-10 барражирующих боеприпасов могли быть выпущены одновременно, образовали рой в воздухе и выполняли задачи одновременно с другими нашими беспилотными аппаратами", — заявил представитель Havelsan.

Беспилотный наземный аппарат Barkan был разработан для ведения разведки и наблюдения, а также для огневой поддержки войск в полевых условиях. Помимо Hydro-Launch, робота можно дополнительно оборудовать пулеметами калибра 5,56-мм или 7,62-мм.

Характеристики дрона BARKAN-2

скорость: максимум 12 км/ч

автономность: до 8 ч

вес: 500 кг,

опорные катки: 4 шт.

орудийная платформа SARP-L

баллистический вычислитель

электрооптическая станция

тепловизор.

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В начале октября мы писали о том, что Турция массово создает наземные дроны, чтобы повторить успех Bayraktar. Несколько местных компаний уже разрабатывают беспилотные наземные транспортные средства в надежде, что их продукция будет проверена в боевых действиях турецкими военными и сделает эти системы более привлекательными на внешнем рынке.

Напомним, в начале января мы писали о том, что боевой робот Barkan научился стрелять мини-ракетами Mete. Он выпустил по статической цели ракету и попал в нее. Ракета Mete имеет калибр 40 мм, дальность в 1 км и погрешность при попадании +/- 1 м.