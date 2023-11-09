Пиратские Filmix и HD REZKA: в Украине запретили 16 медиасервисов, связанных с РФ

Как выяснил Нацсовет, доступ к сервису использует доменное имя из РФ. А кроме русского языка интерфейса и дубляжа, украинцы смотрят и рекламу для россиян.

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В Украине запретили трансляцию 16 медиасервисов, связанных с Россией. С 9 ноября 16 медиасервисов внесены в перечень связанных с государством-агрессором. Их нельзя будет транслировать на территории страны.

Об этом сообщили в Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

"Национальный совет на заседании 9 ноября пополнил перечень аудиовизуальных медиасервисов на заказ и сервисов провайдеров аудиовизуальных сервисов государства-агрессора еще 16-ю сервисами", — говорится в заявлении.

Медиарегулятор проанализировал результаты мониторинга и изучил материалы и пришел к выводу, что эти ресурсы не соответствуют требованиям раздела ХІ закона Украины "О медиа" и не могут транслироваться на территории страны.

В перечень были внесены следующие медиасервисы:

24ТВ (24TV);

Амедиатека (Amediateka);

Баскино;

Filmix;

HD REZKA (HD REZKA;

КИНОГО;

Кинокрад;

Киноточка;

КиноЗапас;

Кион;

Вижу;

ГидОнлайн;

Лайм HD TV — бесплатное онлайн ТВ (Laim HD TV — besplatnoe onlain TV);

Смотрешка (Smotreshka);

Триколор Кино и ТВ онлайн (Trikolor Kino i TV onlain);

Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно (Tsifrovoe TV 20 kanalov besplatno).

Причина блокировки

Как выяснил Нацсовет, доступ к сервису использует доменное имя из РФ. Язык интерфейса по умолчанию — русский. Реклама, предоставляемая на сервисах, тоже для россиян.

Всего, по состоянию на 9 ноября, в перечень сервисов государства-агрессора внесены 22 медиасервиса.

Тем временем Youtube удалил личный канал российского блогера Дмитрия Пучкова "Гоблина". Переводчик, который имел около 3 млн. подписчиков, нарушил правила сообщества.

Напомним, в мае 2023-го эксперт рассказал Фокусу, действительно ли в Украине нужно отключать камеры видеонаблюдения и зачем проводить работу с населением.