Пиратские Filmix и HD REZKA: в Украине запретили 16 медиасервисов, связанных с РФ
Как выяснил Нацсовет, доступ к сервису использует доменное имя из РФ. А кроме русского языка интерфейса и дубляжа, украинцы смотрят и рекламу для россиян.
В Украине запретили трансляцию 16 медиасервисов, связанных с Россией. С 9 ноября 16 медиасервисов внесены в перечень связанных с государством-агрессором. Их нельзя будет транслировать на территории страны.
Об этом сообщили в Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
"Национальный совет на заседании 9 ноября пополнил перечень аудиовизуальных медиасервисов на заказ и сервисов провайдеров аудиовизуальных сервисов государства-агрессора еще 16-ю сервисами", — говорится в заявлении.
Медиарегулятор проанализировал результаты мониторинга и изучил материалы и пришел к выводу, что эти ресурсы не соответствуют требованиям раздела ХІ закона Украины "О медиа" и не могут транслироваться на территории страны.
В перечень были внесены следующие медиасервисы:
- 24ТВ (24TV);
- Амедиатека (Amediateka);
- Баскино;
- Filmix;
- HD REZKA (HD REZKA;
- КИНОГО;
- Кинокрад;
- Киноточка;
- КиноЗапас;
- Кион;
- Вижу;
- ГидОнлайн;
- Лайм HD TV — бесплатное онлайн ТВ (Laim HD TV — besplatnoe onlain TV);
- Смотрешка (Smotreshka);
- Триколор Кино и ТВ онлайн (Trikolor Kino i TV onlain);
- Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно (Tsifrovoe TV 20 kanalov besplatno).
Причина блокировки
Как выяснил Нацсовет, доступ к сервису использует доменное имя из РФ. Язык интерфейса по умолчанию — русский. Реклама, предоставляемая на сервисах, тоже для россиян.
Всего, по состоянию на 9 ноября, в перечень сервисов государства-агрессора внесены 22 медиасервиса.
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