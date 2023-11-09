Піратські Filmix та HD REZKA: в Україні заборонили 16 медіасервісів, що пов'язані із РФ

Як з'ясувала Нацрада, доступ до сервісу використовує доменне ім'я з РФ. А окрім російської мови інтерфейсу та дубляжу, українці дивляться і рекламу для росіян.

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В Україні заборонили трансляцію 16 медіасервісів, пов'язаних із Росією. Від 9 листопада 16 медіасервісів внесено до переліку пов'язаних із державою-агресоркою. Їх не можна буде транслювати на території країни.

Про це повідомили у Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення.

"Національна рада на засіданні 9 листопада поповнила перелік аудіовізуальних медіасервісів на замовлення та сервісів провайдерів аудіовізуальних сервісів держави-агресора ще 16-ма сервісами", — йдеться у заяві.

Медіарегулятор проаналізував результати моніторингу та вивчив матеріали та дійшов висновку, що ці ресурси не відповідають вимогам розділу ХІ закону України "Про медіа" і не можуть транслюватися на території країни.

До переліку було внесено такі медіасервіси:

24ТВ (24TV);

Амедіатека (Amediateka);

Baskino;

Filmix;

HD REZKA;

КІНОГО;

Кінокрад;

Кіноточка;

КіноЗапас;

Кіон;

Бачу;

ГідОнлайн;

Лайм HD TV — безкоштовне онлайн ТБ (Laim HD TV — besplatnoe onlain TV);

Смотрешка (Smotreshka);

Триколор Кіно і ТБ онлайн (Trikolor Kino i TV onlain);

Цифрове ТБ 20 каналів безкоштовно (Tsifrovoe TV 20 kanalov besplatno).

Причина блокування

Як з'ясувала Нацрада, доступ до сервісу використовує доменне ім'я з РФ. Мова інтерфейсу за замовчуванням — російська. Реклама, що надається на сервісах, теж для росіян.

Загалом, станом на 9 листопада, до переліку сервісів держави-агресора внесено 22 медіасервіси.

Тим часом Youtube видалив особистий канал російського блогера Дмитра Пучкова "Гобліна". Перекладач, який мав близько 3 млн. підписників, порушив правила спільноти.

Нагадаємо, у травні 2023-го експерт розповів Фокусу, чи дійсно в Україні потрібно відключати камери відеонагляду та навіщо проводити роботу з населенням.