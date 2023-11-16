"Теперь подавляет все дроны": Россия похвасталась модернизированной системой РЭБ "Сапфир"

Обновленный "Сапфир" получил модульную конструкцию с расширенным диапазоном частот, чтобы защищать ВС РФ от смертоносных украинских беспилотников.

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В России заявили, что модернизированный наземный комплекс радиоэлектронной борьбы "Сапфир" теперь может противостоять всем типам беспилотников, включая FPV-дроны Вооруженных сил Украины. Об этом представитель делегации концерна "Радиоэлектронные технологии" рассказал РИА "Новости" на выставке Dubai Airshow 2023.

По словам разработчиков, диапазон частот "Сапфира" удалось расширить от 300 мегагерц до шести ГГц — это позволяет системе подавлять все известные типы дронов, в том числе FPV-дроны, которые используются на фронте в Украине и очень вредят технике ВС РФ. Она также получила модульную конструкцию, позволяющую менять диапазон частот на поле боя. Модернизированный "Сапфир" Россия представила на выставке Dubai Airshow 2023.

Что известно о системе РЭБ "Сапфир"

Опознать беспилотник эта система РЭБ может на расстоянии 30 километров, а негативно воздействовать на него "Сапфир" начинает после того, как дрон подлетел к нему на расстояние в 5 километров. В российском концерне говорят, что новая система радиоэлектронной борьбы может подавлять даже наземные станции управления дронами.

В свою очередь директор российского Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов, разговаривая с журналистами, отметил, что "Сапфир" позволяет прикрыть зону действия нескольких подразделений от беспилотников противника, а значит и от точного артиллерийского огня. Кроме того эту новую систему РЭБ можно использовать в паре с другим комплексом РЭБ "Красуха".

"При определенных условиях, при использовании, в том числе совместно с "Красухой" есть возможность определять местонахождения операторов, что крайне важно для вывода из строя непосредственно тех мест, откуда осуществляется запуск управления", — заявил Кнутов.

Напомним, в начале сентября военный эксперт Антон Михненко заявил, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые есть на вооружении вооруженных сил Российской Федерации, мощные, но не являются панацеей в войне. По его словам, у россиян на сегодня есть от 20 до 30 различных средств РЭБ, направленных на подавление сигналов радиолокации, дронов, коммуникации между украинскими военнослужащими в различных частотных диапазонах. Но руководство Украины и командование ВСУ осознают эту проблему.

А 6 сентября в Минцифры назвали самые опасные комплексы РЭБ России. С помощью своей техники ВС РФ глушат беспилотники и связь, мешая украинским бойцам координировать подразделения на поле боя.