Глушит сразу несколько БПЛА: в Китае создали антидроновое ружье с радаром SHH100 Hunter

Пушка сама замечает приближение дронов, а затем глушит сигналы управления, передачи видео и спутниковой навигации на расстоянии до 3 километров.

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На французской военной выставке Milipol 2023 китайская компания SkyFend представила антидроновое ружье Hunter SHH100, которое способно действовать на расстоянии в 2 км и глушить сразу несколько дронов на всех возможных частотах. Об этом пишет портал Army Recognition.

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Антидроновая винтовка Drone Off: заглушит беспилотники на расстоянии в 2,5 км

Основная изюминка Hunter SHH100 заключается в его способности одновременно нарушать работу нескольких дронов, нацеливаясь на их каналы управления, навигацию и передачу видео. Это достигается за счет точного подавления радиочастот и спутниковой связи, что делает его идеальным решением для борьбы с дронами для различных сценариев, включая безопасность мероприятий, защиту VIP-персон и охрану важных объектов.

Функции устройства предназначены для защиты на большом расстоянии и могут смягчить большинство угроз, которые представляю собой небольшие дроны. Это обновляемая система с универсальным сенсорным экраном для адаптации диапазона частот и удаленной диагностики системы. Аппаратная часть Hunter SHH100 компактна, ее размеры составляют 778 х 337 х 113 мм, вес — 6,5 кг.

Встроенное оборудование Hunter SHH100 может обнаруживать беспилотники на расстоянии до 2000 метров, обеспечивая настраиваемое полнодиапазонное покрытие и всенаправленное пеленгование с высокой точностью. Дальность поражения дронов у ружье еще больше — достигает 3000 км, оно может глушить все основные типы сигналов глобального спутникового позиционирования, включая GPS, ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo с автоматическим подбором частоты.

Аккумулятор антидроновой винтовки обеспечивает общее время работы более 8 часов и не менее 1 часа при активном глушении беспилотников. В комплект поставки входят две батареи, зарядная база, адаптер и кабель питания. Сенсорная панель с диагональю 3,5 дюйма имеет разрешение 1280 × 720 пикселей.

Противодроновая винтовка Hunter SHH100 эффективно работает в диапазоне температур от -20 до +55 °C. Благодаря степени защиты IP65 Hunter подходит как для портативного, так и для стационарного режима, обеспечивая работу в любую погоду.

Ранее Фокус рассказывал, что украинец разработал антидроновое ружье в 10 раз дешевле аналогов. Винтовка способна сбивать самые популярные на фронте дроны Mavic3 и Matrice300.