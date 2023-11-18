Постоянная гонка вооружений: что Украине нужно сделать для победы в ней

Украинских разработчиков призвали присоединяться и работать над военными проектами, вкладывая всего 15 часов в неделю, что приведет к повышению мощности Вооруженных сил.

Related video

В Украине не будет одного технологического скачка, который смог вы помочь Вооруженным силам Украины перейти в наступление, ведь для этого нужны прорывы в очень многих военно-технических сферах. Такое мнение выразил руководитель компании Griselda Алексей Теплухин в интервью Фокусу.

Упоминая интервью изданию The Economist главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в котором он заявил, что Украине нужен "технологический скачок" для выхода из тупика, Алексей Теплухин призвал не воспринимать эти слова военачальника как мечту о некой "вундервафле". Он отметил, что такой "скачок" нужно делать одновременно в нескольких отраслях: управление FPV, сборе развединформации, работе с контрбатарейной борьбой, а также в подготовке и рекрутинге бойцов.

"Я думаю, Залужный имел в виду, что украинцам нужно во многих аспектах (их может быть 20) стать лучше наших врагов, а в некоторых местах — что-то такое придумать и стать намного-много лучше. Например, как македонцы придумали поставить мечи на колесницы или когда монголы научились стрелять из лука верхом на лошадях. Это постоянная гонка вооружений", — сказала Алексей Теплухин.

Он напомнил, что в мире уже было изобретено одно супероружие под названием ядерная бомба", поэтому украинцам не стоит особо надеяться на создание весомой альтернативы ему. Однако можно уже сейчас становиться сильнее в очень многих местах, а это значит не "зависеть от какой-то одной группы инженеров, которая что-то придумает в своем гараже".

Важно

От роботов до "плащей-невидимок": 5 изобретений, которые приближают победу Украины (видео)

"В Украине есть много скилловых и мощных разработчиков — пусть пишут, присоединяются и находят 15 часов в неделю для совместной работы над военными проектами. Эти 15 часов в неделю добавят полпроцента мощности нашим Вооруженным силам и превратятся в то, о чем говорил Залужный. Это так работает", — объяснил Алексей Теплухин.

Руководитель компании Griselda добавил, что есть очень много мест, где качественное оперирование информацией значительно повысит эффективность. Например, можно значительно повысить эффективность контрбатарейной борьбы.

"Если мы будем качественно работать со всеми данными, загонять их в одно инфопространство, где информацию смогут видеть все от командира взвода до Залужного, если все будут оперировать одной сущностью информации — то это будет еще одна маленькая "вундерфавля". И таких "вундервафелек" должно быть очень много", — резюмировал он.

Больше читайте в материале Фокуса "Одного прорыва не будет": интервью с Алексеем Теплухиным о технологическом скачке Украины".

Напомним, в октябре мы писали о том, как украинская армия прошла путь от советских Т-72 до Leopard и Abrams и изменилась за 19 месяцев войны. Силы обороны во многом имели советское или модернизованное советское вооружение: танки, артиллерия, ракеты. До полномасштабной войны были современные разработки, однако их либо не финансировали в достаточных объемах, либо они существовали в очень ограниченном количестве. Сейчас все сильно изменилось, Силы обороны имеют новейшие образцы западной техники, ракеты и другое вооружение.

А в конце мая стало известно о том, что украинские инженеры разработали БПЛА "Хрущ". Это комплекс, состоящий из пульта управления, дрона-носителя и дрона-камикадзе. В зависимости от цели можно выбрать тип заряда для беспилотника-камикадзе: 82-миллиметровую осколочно-фугасную мину, кумулятивный заряд ПГ-7ВЛ или термобарический заряд ТБГ-7В.