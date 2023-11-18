Постійна гонка озброєнь: що Україні потрібно зробити для перемоги в ній

Українських розробників закликали приєднуватися і працювати над військовими проєктами, вкладаючи лише 15 годин на тиждень, що призведе до підвищення потужності Збройних сил.

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В Україні не буде одного технологічного стрибка, який зміг би допомогти Збройним силам України перейти в наступ, адже для цього потрібні прориви в дуже багатьох військово-технічних сферах. Таку думку висловив керівник компанії Griselda Олексій Теплухін в інтерв'ю Фокусу.

Згадуючи інтерв'ю виданню The Economist головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, в якому він заявив, що Україні потрібен "технологічний стрибок" для виходу з глухого кута, Олексій Теплухін закликав не сприймати ці слова воєначальника як мрію про якусь "вундервафлю". Він зазначив, що такий "стрибок" потрібно робити одночасно в кількох галузях: управлінні FPV, зборі розвідувальної інформації, роботі з контрбатарейною боротьбою, а також у підготовці та рекрутингу бійців.

"Я думаю, Залужний мав на увазі, що українцям потрібно в багатьох аспектах (їх може бути 20) стати кращими за наших ворогів, а в деяких місцях — щось таке придумати і стати набагато-багато кращими. Наприклад, як македонці придумали поставити мечі на колісниці або коли монголи навчилися стріляти з лука верхи на конях. Це постійна гонка озброєнь", — сказала Олексій Теплухін.

Він нагадав, що у світі вже було винайдено одну суперзброю під назвою "ядерна бомба", тому українцям не варто особливо сподіватися на створення вагомої альтернативи їй. Однак можна вже зараз ставати сильнішими в дуже багатьох місцях, а це означає не "залежати від якоїсь однієї групи інженерів, яка щось придумає у своєму гаражі".

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"В Україні є багато скілових і потужних розробників — нехай пишуть, приєднуються і знаходять 15 годин на тиждень для спільної роботи над військовими проєктами. Ці 15 годин на тиждень додадуть пів відсотка потужності нашим Збройним силам і перетворяться на те, про що говорив Залужний. Це так працює", — пояснив Олексій Теплухін.

Керівник компанії Griselda додав, що є дуже багато місць, де якісне оперування інформацією значно підвищить ефективність. Наприклад, можна значно підвищити ефективність контрбатарейної боротьби.

"Якщо ми будемо якісно працювати з усіма даними, заганяти їх в один інфопростір, де інформацію зможуть бачити всі від командира взводу до Залужного, якщо всі оперуватимуть однією сутністю інформації, — то це буде ще одна маленька "вундерфавля". І таких "вундервафельок" має бути дуже багато", — резюмував він.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Одного прориву не буде": інтерв'ю з Олексієм Теплухіним про технологічний стрибок України".

Нагадаємо, у жовтні ми писали про те, як українська армія пройшла шлях від радянських Т-72 до Leopard і Abrams та змінилася за 19 місяців війни. Сили оборони багато в чому мали радянське або модернізоване радянське озброєння: танки, артилерія, ракети. До повномасштабної війни були сучасні розробки, проте їх або не фінансували в достатніх обсягах, або вони існували в дуже обмеженій кількості. Нині все сильно змінилося, Сили оборони мають новітні зразки західної техніки, ракети та інше озброєння.

А наприкінці травня стало відомо про те, що українські інженери розробили БПЛА "Хрущ". Це комплекс, що складається з пульта управління, дрона-носія і дрона-камікадзе. Залежно від цілі можна вибрати тип заряду для безпілотника-камікадзе: 82-міліметрову осколково-фугасну міну, кумулятивний заряд ПГ-7ВЛ або термобаричний заряд ТБГ-7В.