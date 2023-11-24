Будущее ПВО за микроволновым оружием: как оно работает и почему лучше ракет (видео)

Уже существуют мощные микроволновые излучатели, которые почти мгновенно "выжигают" целые рои дронов без вреда для людей.

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Мощные микроволновые излучатели должны стать новой технологией для борьбы с беспилотниками, которая значительно усилит возможности любой армии на современном поле боя. Издание Interesting Engineering выяснило, как они работают и какую пользу принесут военным.

Традиционные методы борьбы с дронами, когда их сбивают ракетами или стрелковым оружием, влечет за собой большие расходы, часто превышающие стоимость самой цели, при этом создают риски для жизней мирных жителей и критической инфраструктуры. С недавних пор инженеры активно разрабатывают некинетические средства поражения, использующие лазерные лучи или микроволны. Уже существуют системы, которые снижают к минимуму сопутствующий ущерб, при этом эффективно сбивая летательные аппараты.

Излучатели СВЧ-диапазона (0,3-300 ГГц) направляют микроволны точно на электронные системы дронов и нарушают их работу, фактически "выжигая" электронику изнутри. В отличие от ракет или лазеров, они минимизируют вред для людей и другого электронного оборудования, что идеально соответствует этическим принципам современной войны.

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Еще одно немаловажное преимущество такого оружия — возможность поражать сразу несколько целей на большом расстоянии. Благодаря этому "микроволновки" отлично подходят для борьбы с роями дронов, защиты критической инфраструктуры и множества других задач. Быстрое развитие микроволновых технологий, включая повышение энергоэффективности и уменьшение размеров, предполагает будущее, в котором эти системы станут еще более портативными, универсальными и легко встраиваемыми в разные платформы.

Одним из уже существующих решений в этой области является антидроновая установка Leonidas, разработанная компанией Epirus Technologies из США. Она использует микроволны высокой мощности в частотном диапазоне 8–12 ГГц для эффективного отключения дронов. Leonidas отличается компактной и легкой конструкцией, облегчающей установку на различных платформах, в том числе на транспортные средства, чтобы быстро подготовить и запустит там, где такое оружие больше всего необходимо.

В начале ноября 2023 года Epirus Technologies отчиталась об испытаниях Leonidas, которые прошли успешно. Разработчики говорят, что она может почти мгновенно поражать цели, не перегреваясь, а также не нуждаясь в перезарядке. Операторы могут точно и безопасно контролировать импульс для атаки отдельных дронов или целых групп, выводя из строя их электронные компоненты. В октябре 2022 года Leonidas установили на боевую бронированную машину Stryker и провела другие испытания. Американские военные атаковали и успешно поразили рой БПЛА.

Еще одной устрашающей микроволновой системой для борьбы с дронами является Тактический мощный оперативный ответчик (Tactical High-power Operational Responder или сокращенно THOR), разработанный исследовательской лабораторией Военно-воздушных сил США. THOR, как и Leonidas, использует микроволны для отключения дронов, но имеет некоторые отличительные технические характеристики. Работая в том же диапазоне частот, что и Leonidas, THOR может похвастаться выходной мощностью 100 кВт с возможностью усиления до 150 кВт. Такая масштабируемость повышает эффективность THOR против широкого спектра дронов, от небольших квадрокоптеров до более крупных аппаратов самолетного типа.

THOR может защищать воздушное пространство от БПЛА в радиусе 5 км. Ключевой особенностью системы является его способность одновременно выводить из строя несколько дронов, что делает его незаменимым в ситуациях, когда требуются быстрые и решительные действия против многочисленных воздушных угроз. Компактная и транспортабельная конструкция быстро устанавливается, что увеличивает тактические преимущества для защиты от налетов беспилотников. THOR можно перевозить на различном военном транспорте, включая грузовики и вездеходы, чтобы использовать как в полевых, так и в городских условиях.

"Когда мы смотрим в будущее воздушной безопасности, становится ясно, что микроволновая технология в системах борьбы с дронами представляет собой квантовый скачок вперед. Благодаря своей способности минимизировать сопутствующий ущерб, точно нацеливать угрозы и поражать несколько целей на расстоянии, микроволновые системы, такие как Leonidas и THOR, готовы сыграть ключевую роль в защите нашего неба, защите критической инфраструктуры и обеспечении безопасности человеческой жизни. в мире, который становится все более ориентированным на дроны", — подытожили аналитики Interesting Engineering.

Ранее писали, что США тратит около $1 млрд на разработку энергетического оружия в год. Минобороны особенно заинтересовано в микроволновых и лазерных излучателях.