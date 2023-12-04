Ученые разогнали Интернет до 23 Пбит/с, что в 22 раза превосходит весь мировой трафик

Сейчас даже космическое агентство NASA получает интернет-соединение со скоростью всего лишь 0,046 Пбит/с, однако новая технология оптоволоконной связи может все изменить.

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Японские инженеры побили рекорд по передаче данных: им удалось за одну секунду передать по одному оптическому волокну в 22 раза больше данных, чем содержит мировой интернет-трафик. Об их достижении сообщает Newatlas.

Скорость в 10 Гбит/с удивит любого пользователя, ведь в основном мы используем соединение, скорость которого составляет 1 Гбит/с, а то и меньше, например, 50-70 Мбит/с. Сотрудникам Национального института информационных и коммуникационных технологий Японии (NICT) удалось на практике продемонстрировать скорость передачи данных в 22,9 петабит в секунду (Пбит/с).

По данным сайта TeleGeography, в 2023 году общая пропускная способность международного интернета составляет 1217 Тбит/с. Петабит равен 1 125 Тбит, то есть благодаря новой технологии японцы могли бы примерно в 22 раза быстрее передать весь интернет-трафик.

"Даже NASA получает только 46 терабит в секунду, то есть 0,046 Пбит/с", — отмечает издание.

Чтобы достичь таких показателей, сотрудники NICT воспользовались несколькими новыми технологиями. К примеру, кабель, который они использовали, содержит 38 жил, каждая способная передавать данные в трех режимах, всего по 114 пространственным каналам. Каждый мод в каждом пространственном канале состоит из 750 каналов с волнами в трех диапазонах — S, C и L, — и с полосой пропускания 18,8 ТГц. Такой кабель сдала возможной скорость передачи данных в 22,9 Пбит/с, что более чем в 2 раза превышает предыдущий рекорд, установленный в 2020 году. Команда ученых утверждает, что оптимизация исправления ошибок может позволить системе в ее нынешнем виде достичь скорости до 24,7 Пб/с.

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Однако есть и проблемы. Дело в том, что декодирование данных требует сложной обработки сигналов, для которой потребуется установка специальных устройств — MIMO-приемников.

Мы ранее писали о том, что в КНР запустили сверхскоростную магистральную сеть FITI с пропускной способностью 1,2 Тбит/с и протяженностью 3 тыс. км. Она соединила Пекин, Ухань и Гуанчжоу.