Учені розігнали Інтернет до 23 Пбіт/с, що у 22 рази перевершує весь світовий трафік

Наразі навіть космічне агентство NASA отримує інтернет-з'єднання зі швидкістю лише 0,046 Пбіт/с, проте нова технологія оптоволоконного зв'язку може все змінити.

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Японські інженери побили рекорд з передачі даних: їм вдалося за одну секунду передати одним оптичним волокном у 22 рази більше даних, ніж складає світовий інтернет-трафік, Про їх досягнення повідомляє Newatlas.

Швидкість у 10 Гбіт/с здивує будь-якого користувача, адже здебільшого ми використовуємо з'єднання, швидкість якого становить 1 Гбіт/с, а то й менше, наприклад, 50-70 Мбіт/с. Співробітникам Національного інституту інформаційних і комунікаційних технологій Японії (NICT) вдалося на практиці продемонструвати швидкість передавання даних у 22,9 петабіт на секунду (Пбіт/с).

За даними сайту TeleGeography, у 2023 році загальна пропускна здатність міжнародного інтернету становить 1217 Тбіт/с. Петабіт дорівнює 1 125 Тбіт, тобто завдяки новій технології японці могли б приблизно в 22 рази швидше передати весь інтернет-трафік.

"Навіть NASA отримує тільки 46 терабіт на секунду, тобто 0,046 Пбіт/с", — зазначає видання.

Щоб досягти таких показників, співробітники NICT скористалися кількома новими технологіями. Наприклад, кабель, який вони використовували, містить 38 жил, кожна з яких здатна передавати дані в трьох режимах, загалом по 114 просторових каналах. Кожен мод у кожному просторовому каналі складається з 750 каналів із хвилями в трьох діапазонах — S, C і L, — і зі смугою пропускання 18,8 ТГц. Такий кабель зробив можливою швидкість передавання даних у 22,9 Пбіт/с, що більш ніж у 2 рази перевищує попередній рекорд, встановлений 2020 року. Команда вчених стверджує, що оптимізація виправлення помилок може дозволити системі в її нинішньому вигляді досягти швидкості до 24,7 Пб/с.

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Однак є і проблеми. Річ у тім, що декодування даних вимагає складного оброблення сигналів, для якого потрібне встановлення спеціальних пристроїв — MIMO-приймачів.

Ми раніше писали про те, що в КНР запустили надшвидкісну магістральну мережу FITI з пропускною спроможністю 1,2 Тбіт/с і протяжністю 3 тис. км. Вона з'єднала Пекін, Ухань і Гуанчжоу.