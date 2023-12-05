Все сложнее выжить: оккупанты жалуются, что ВСУ атакуют их самолетами из пенопласта (фото)

Беспилотники самолетного типа выносливее FPV-дронов и могут залететь дальше в тыл оккупантов, но обладают и рядом недостатков.

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Россияне начали жаловаться, что Вооруженные силы Украины якобы атакуют их позиции переднего края самолетами-камикадзе, изготовленными из пенопласта. Фото таких беспилотных летательных аппаратов опубликовали в одном из российских Telegram-каналов.

На фото видны обломки БПЛА самолетного типа: это корпус, сделанный из голубого вещества, похожего на пенопласт, и электронная "начинка". В публикации отмечается, что ранее использование такого типа вооружения было не характерно для украински военных. Поэтому применение таких беспилотников рядом с линией боевого столкновения может свидетельствовать о том, что в украинской армии накопилось достаточно такой техники для частых атак российских позиций. Российские военные жалуются, что из-за ударов пенопластовых БПЛА выжить на фронте стало все сложнее, а линия боевого столкновения становится все глубже, то есть бойцы находятся в опасности на большем расстоянии от противника.

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В комментариях россияне размышляют о преимуществах и недостатках пенопластовых беспилотных самолетов. Некоторые пришли к выводу, что такие аппараты в производстве выходят более экономными, чем другие виды дронов, ведь у них меньше моторов и дешевле батареи. Из недостатков назвали малую грузоподъемность, слабую маневренность по сравнению с FPV-дронами и сложное обучение операторов. Однако, несмотря на это, такой самолет может долго планировать, экономно расходуя заряд батареи, и долетать до цели, даже если полностью разрядится.

Российские военные жалуются, что вблизи линии боевого столкновения их часто начали беспокоить новые беспилотники ВСУ Российские военные жалуются, что вблизи линии боевого столкновения их часто начали беспокоить новые беспилотники ВСУ

Напомним, в начале сентября мы писали, чем картонные дроны ВСУ опасны для истребителей ВС РФ. В силу своих технических возможностей картонные беспилотники не могут подорвать мощные истребители, но способны нанести им мелкие рваные повреждения, из-за которых те уже не смогут летать.

Ранее мы писали о том, что дроны Corvo PPDS идеальны для атаки РФ, так как ПВО пропускает картонные беспилотники, принимая за птиц. БПЛА Corvo PPDS от SYPAQ удается оставаться невидимыми для системы ПВО противника потому, что радиоволны иначе взаимодействуют с картоном или пенопластом, чем с металлами, из которого изготовлены большинство дронов.